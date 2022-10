4. Liga, Gruppe 4 Last-Minute-Goal von Jejuan Kunjrini bringt Windisch Unentschieden gegen Suryoye Wasserschloss Im Spiel zwischen Suryoye Wasserschloss und Windisch gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 10.10.2022, 03.44 Uhr

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Mansur Alaçam in der 67. Minute. Den Ausgleich erzielte Jejuan Kunjrini in der 84. Minute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Suryoye Wasserschloss gab es vier gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Windisch.

Keine Änderung in der Tabelle für Suryoye Wasserschloss: neun Punkte bedeuten Rang 11. Suryoye Wasserschloss hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Suryoye Wasserschloss tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Leibstadt an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (14. Oktober) (20.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Windisch bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 25 Punkte. Windisch hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Windisch bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team SV Würenlos. Die Partie findet am Donnerstag (13. Oktober) statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Suryoye Wasserschloss - FC Windisch 2 1:1 (0:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 67. Mansur Alaçam 1:0. 84. Jejuan Kunjrini 1:1. – Suryoye Wasserschlos: Youssef Chukro, Riccardo Randazzo, Peter Bahnan, Hanna Malke, Giorgis Yacoub, Devin Petrus, Gabriel Alacam, Jack Akes, Matios Bahnan, Mansur Alaçam, Dario Profeta. – Windisch: Dario Accardi, Anselme Ouattara, Dario Valentino, Sinthuyan Ravindrarajah, Manuel Killer, Bosko Todorovic, Albin Bushi, Sabarees Chandran, Luigi Lleshaj, Adriel Batista, Jejuan Kunjrini. – Verwarnungen: 42. Jack Akes, 42. Jejuan Kunjrini, 44. Sinthuyan Ravindrarajah, 64. Devin Petrus, 71. Matios Bahnan, 71. Rejuan Kunjrini, 76. Luan Wengi, 81. Hanna Malke.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

