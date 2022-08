3. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Bera Akteke bringt Buchs Unentschieden gegen Schöftland 1:1 lautet das Resultat zwischen Schöftland und Buchs. Die Teams teilen sich die Punkte. 30.08.2022, 07.45 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Gergely Daniel Oze traf in der 55. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte Bera Akteke in der 83. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jonas Waldispühl von Schöftland erhielt in der 26. Minute die gelbe Karte.

Schöftland rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 11. Das Team hat zwei Punkte. Schöftland hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schöftland trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Beinwil am See (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Freitag (2. September) statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Buchs liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat vier Punkte. Buchs hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Buchs zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Veltheim AG (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am Freitag (2. September) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: SC Schöftland 2 - FC Buchs 1:1 (0:0) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 55. Gergely Daniel Oze 1:0. 83. Bera Akteke 1:1. – Schöftland: Julian Dörfler, Kristian Fehér, Jonas Waldispühl, Yves Lüscher, Roan Noordijk, Matej Fehér, Andrin Mühlethaler, Nicolas Aufdenblatten, Gergely Daniel Oze, Nick Schär, Levin Hauri. – Buchs: Rajko Abadzic, Habtom Kiros, Rafael Singy, Luca Aebli, Joël Mathys, Dalibor Vasic, Ismael Liuzzi, Luka Vuleta, Laris Mrkaljevic, Jonathan Frey, Rafed Bayazi. – Verwarnungen: 26. Jonas Waldispühl.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

