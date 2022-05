2. Liga AFV Küttigen siegt nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Küttigen: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Samstag zuhause gegen Menzo Reinach 4:1. 28.05.2022, 21.35 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Silvan Otto in der 33. Minute. Er traf für Küttigen zum 1:0. Per Elfmeter glich Avni Hasanramaj das Spiel in der 37. Minute für Menzo Reinach wieder aus. In der 63. Minute war es an Etienne Michot, Küttigen 2:1 in Führung zu bringen.

Tomislav Bajo erhöhte in der 71. Minute zur 3:1-Führung für Küttigen. Das letzte Tor der Partie erzielte Silvan Otto, der in der 82. Minute die Führung für Küttigen auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Küttigen für Etienne Michot (37.), Tomislav Bajo (79.) und Janis Christ (83.). Gelbe Karten gab es bei Menzo Reinach für Durim Racaj (58.), Avni Hasanramaj (84.) und Jan Dätwyler (91.).

Die Tabellensituation hat sich für Küttigen nicht verändert. Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 13. Küttigen hat bisher neunmal gewonnen, 15mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Küttigen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Windisch. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (31. Mai) (20.00 Uhr, Dägerli, Windisch).

Für Menzo Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 11. Menzo Reinach hat bisher elfmal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Menzo Reinach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Suhr (Platz 6). Diese Begegnung findet am Dienstag (31. Mai) statt (20.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Küttigen - FC Menzo Reinach 4:1 (1:1) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 33. Silvan Otto 1:0. 37. Avni Hasanramaj (Penalty) 1:1.63. Etienne Michot 2:1. 71. Tomislav Bajo 3:1. 82. Silvan Otto 4:1. – Küttigen: Alessandro Gygax, Noël Hässig, Elmin Osmanovic, Cedric Schmid, Etienne Michot, Noel Walpoth, Janis Christ, Jan Rossi, Silvan Otto, Limpyrun Chak, Tomislav Bajo. – Menzo Reinach: Alban Gecaj, Durim Racaj, Avni Hasanramaj, Florin Hasanaj, Dario Bucher, Albert Rudaj, Fatjan Lokaj, Damian Pignatelli, Eddy Luongo, Altin Gashi, Burim Hasanramaj. – Verwarnungen: 37. Etienne Michot, 58. Durim Racaj, 79. Tomislav Bajo, 83. Janis Christ, 84. Avni Hasanramaj, 91. Jan Dätwyler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2022 21:25 Uhr.