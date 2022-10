3. Liga, Gruppe 2 Küttigen siegt gegen Bremgarten – Bremgarten verliert nach drei Siegen Sieg für Küttigen: Gegen Bremgarten gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2. 24.10.2022, 15.19 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Gian Reto Bleuel für Küttigen. In der 4. Minute traf er zum 1:0. In der 14. Minute traf Blerim Pnishi für Bremgarten zum 1:1-Ausgleich. In der 25. Minute gelang Silvan Otto der Führungstreffer zum 2:1 für Küttigen.

Mit seinem Tor in der 28. Minute brachte Etienne Michot Küttigen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Gian Reto Bleuel baute in der 47. Minute die Führung für Küttigen weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Tihomir Grabovica in der 67. Minute her, als er für Bremgarten auf 2:4 verkürzte.

Gelbe Karten gab es bei Küttigen für Etienne Michot (75.), Julijan Todorovic (80.) und Adrian Geiser (82.). Gelbe Karten gab es bei Bremgarten für Yves Furrer (60.) und Yunus Aslan (81.).

Küttigen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Für Küttigen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Küttigen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Erlinsbach 1b. Die Partie findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Bremgarten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 3. Bremgarten hat bisher neunmal gewonnen und zweimal verloren.

Bremgarten spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kappelerhof (Rang 9). Die Partie findet am Dienstag (25. Oktober) statt (20.15 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Telegramm: FC Küttigen 1a - FC Bremgarten 4:2 (3:1) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 4. Gian Reto Bleuel 1:0. 14. Blerim Pnishi 1:1. 25. Silvan Otto 2:1. 28. Etienne Michot 3:1. 47. Gian Reto Bleuel 4:1. 67. Tihomir Grabovica 4:2. – Küttigen: Ramon Grob, Matteo Luongo, Michael Stampfli, Cedric Schmid, Etienne Michot, Julijan Todorovic, Janis Christ, Joel Manuel Martins Serrano, Jan Rossi, Silvan Otto, Gian Reto Bleuel. – Bremgarten: Muhamed Kastrati, Burim Zeqiraj, Tihomir Grabovica, Yunus Aslan, Faik Pnishi, Timo Jenni, Halil Hoxhaj, Kim Weiss, Luca Blumer, Blerim Pnishi, Yves Furrer. – Verwarnungen: 60. Yves Furrer, 75. Etienne Michot, 80. Julijan Todorovic, 81. Yunus Aslan, 82. Adrian Geiser.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

