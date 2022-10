3. Liga, Gruppe 1 Küttigen setzt Siegesserie auch gegen Veltheim fort Küttigen reiht Sieg an Sieg: Gegen Veltheim hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1 15.10.2022, 00.17 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Gaetano Melfa, der in der 14. Minute für Küttigen zum 1:0 traf. In der 31. Minute baute der gleiche Gaetano Melfa die Führung für Küttigen weiter aus. In der 60. Minute gelang Veltheim (Joshua Hächler) der Anschlusstreffer (1:2).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Küttigen stellte Luca Dätwyler in Minute 61 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Giovanni Ferrarelli, der in der 80. Minute die Führung für Küttigen auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Küttigen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 28 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Trotz dem Sieg hat Küttigen in der Tabelle Plätze verloren und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 2 (-1). Für Küttigen ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Küttigen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Rupperswil (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Für Veltheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Für Veltheim war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Othmarsingen kriegt es Veltheim als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Telegramm: FC Küttigen 1b - FC Veltheim AG 4:1 (2:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 14. Gaetano Melfa 1:0. 31. Gaetano Melfa 2:0. 60. Joshua Hächler 2:1. 61. Luca Dätwyler 3:1. 80. Giovanni Ferrarelli 4:1. – Küttigen: Alessandro Gygax, Michael Hächler, Tobias Schmid, Gabriel Simic, Joel Blattner, David Berner, Noel Walpoth, Patrick Russel Grogg, Amanuel Efson, Gaetano Melfa, Luca Dätwyler. – Veltheim: Melvin Deubelbeiss, Pascal Zulauf, Nicola Hersche, Fabrice Huber, Dario Schmid, Joel Zulauf, Dario Werder, Sandro Heimgartner, Deyan Vetter, Diego Beerle, Joshua Hächler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 00:14 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.