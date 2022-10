3. Liga, Gruppe 1 Küttigen setzt Siegesserie auch gegen Rupperswil fort Küttigen setzt seine Siegesserie auch gegen Rupperswil fort. Das 7:0 auswärts am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 22.10.2022, 00.37 Uhr

(chm)

Schon früh setzte Küttigen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 18. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 6:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Küttigen noch auf 7:0.

Rupperswil gelang kein Tor.

Die Torschützen für Küttigen waren: Luca Dätwyler (2 Treffer), Fadri Bieri (2 Treffer), Tobias Schmid (1 Treffer), Franjo Bajo (1 Treffer) und David Berner (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Gruppe ist Küttigen in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.9 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg übernimmt Küttigen die Tabellenführung. Nach zwölf Spielen hat das Team 25 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Küttigen ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Küttigen in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Gränichen zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 28. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Nach der Niederlage büsst Rupperswil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 8. Rupperswil hat je viermal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Rupperswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Othmarsingen (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 30. Oktober statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Rupperswil - FC Küttigen 1b 0:7 (0:6) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 18. Tobias Schmid 0:1. 20. Luca Dätwyler 0:2. 24. Luca Dätwyler 0:3. 34. Fadri Bieri 0:4. 39. David Berner 0:5. 43. Fadri Bieri 0:6. 53. Franjo Bajo 0:7. – Rupperswil: Cédric Zürcher, Remo Bünzli, Samuele Eufemia, Daniel Koch, Davide Cerbone, Luis Wyrsch, Siem Zerai, Luigi Ciancio, Nrec Nikolla, Lukas Frey, Loris Mrkaljevic. – Küttigen: El Mehdi Couche, Yanik Wehrli, Tobias Schmid, Lucas Helmink, Gaetano Melfa, Thilo Günthart, Franjo Bajo, Fadri Bieri, David Berner, Amanuel Efson, Luca Dätwyler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Datenstand: 22.10.2022 00:34 Uhr.

