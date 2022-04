2. Liga AFV Küttigen mit Sieg gegen Gontenschwil Küttigen behielt im Spiel gegen Gontenschwil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 24.04.2022, 04.27 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Tomislav Bajo für Küttigen. In der 9. Minute traf er zum 1:0. Franjo Bajo glich in der 26. Minute für Gontenschwil aus. Es hiess 1:1. In der 63. Minute war es an Tomislav Bajo, Küttigen 2:1 in Führung zu bringen.

Mit seinem Tor in der 73. Minute brachte Silvan Otto Küttigen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Gontenschwil noch auf 2:3 heran. Riccardo Neumann war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 85. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Küttigen für Elmin Osmanovic (65.), Julijan Todorovic (81.) und Janis Christ (91.). Eine Verwarnung gab es für Gontenschwil, nämlich für Simon Hirt (93.).

Die Abwehr von Gontenschwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 14).

Mit dem Sieg rückt Küttigen um einen Platz nach vorne. 21 Punkte bedeuten Rang 12. Küttigen hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Schönenwerd-Niedergösgen kriegt es Küttigen im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 29. April statt (20.00 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Für Gontenschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 15. Für Gontenschwil war es bereits die neunte Niederlage in Serie.

Mit dem siebtplatzierten FC Suhr kriegt es Gontenschwil als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 30. April statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Küttigen - FC Gontenschwil 3:2 (1:1) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 9. Tomislav Bajo 1:0. 26. Franjo Bajo 1:1. 63. Tomislav Bajo 2:1. 73. Silvan Otto 3:1. 85. Riccardo Neumann 3:2. – Küttigen: Severin Wieland, Elmin Osmanovic, Ivica Malbasic, Etienne Michot, Julijan Todorovic, Fadri Bieri, Janis Christ, Jan Rossi, Silvan Otto, Tomislav Bajo, Patrick Russel Grogg. – Gontenschwil: Mustafa Uysal, Tobias Bucher, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Simon Hirt, Sandro Zürcher, Diego de Faveri, Roman Holenstein, Luka Vuleta, Franjo Bajo, Dennis Amstutz. – Verwarnungen: 65. Elmin Osmanovic, 81. Julijan Todorovic, 91. Janis Christ, 93. Simon Hirt.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

