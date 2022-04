2. Liga AFV Küttigen mit Auswärtssieg bei Gränichen – Tomislav Bajo mit Siegtor Sieg für Küttigen: Gegen Gränichen gewinnt das Team am Dienstag auswärts 2:1. 06.04.2022, 22.22 Uhr

Küttigen geriet zunächst in Rückstand, als Florian Müller in der 17. Minute die zwischenzeitliche Führung für Gränichen gelang. In der 36. Minute glich Küttigen jedoch aus und ging in der 63. Minute in Führung. Torschützen waren Silvan Otto und Tomislav Bajo.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Küttigen für Etienne Michot (85.) und Tomislav Bajo (91.). Die einzige gelbe Karte bei Gränichen erhielt: Robin Ettle (88.)

Die Tabellensituation hat sich für Küttigen nicht verändert. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 13. Küttigen hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Küttigen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Mit dem viertplatzierten FC Lenzburg kriegt es Küttigen im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Samstag (9. April) statt (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Gränichen verharrt nach der Niederlage auf dem 16. Und damit letzten Platz. Gränichen hat bisher einmal gewonnen, 13mal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Suhr kriegt es Gränichen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Freitag (8. April) statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Gränichen - FC Küttigen 1:2 (1:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 17. Florian Müller 1:0. 36. Silvan Otto 1:1. 63. Tomislav Bajo 1:2. – Gränichen: Luca Carlino, Armin Züllig, Dario Muscia, Florian Müller, Tobias Müller, Arton Tishuki, Colin Galligani, Arbnor Sejdiu, Manuel Peter, Dominik Trost, Matteo Muscia. – Küttigen: Ramon Grob, Elmin Osmanovic, Ivica Malbasic, Cedric Schmid, Etienne Michot, Patrick Russel Grogg, Janis Christ, Jan Rossi, Limpyrun Chak, Tomislav Bajo, Silvan Otto. – Verwarnungen: 85. Etienne Michot, 88. Robin Ettle, 91. Tomislav Bajo.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

