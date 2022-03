2. Liga AFV Küttigen gewinnt klar gegen Oftringen Küttigen gewinnt am Samstag auswärts gegen Oftringen 3:0. 20.03.2022, 07.31 Uhr

Küttigen ging in der 9. Minute 1:0 in Führung, als Raphael Bühler ins eigene Tor traf. Mit seinem Tor in der 61. Minute brachte Patrick Russel Grogg Küttigen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tomislav Bajo in der 84. Minute, als er für Küttigen zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Etienne Michot von Küttigen erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

Küttigen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 13. Für Küttigen ist es der zweite Sieg in Serie. Küttigen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Küttigen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Brugg. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Mit der Niederlage rückt Oftringen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 18 Punkten neu Platz 12. Für Oftringen war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten FC Suhr kriegt es Oftringen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 25. März statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Oftringen - FC Küttigen 0:3 (0:1) - Im Feld, Oftringen – Tore: 9. Eigentor (Raphael Bühler) 0:1.61. Patrick Russel Grogg 0:2. 84. Tomislav Bajo 0:3. – Oftringen: Daniel Kasanga, Can Caglan, Raphael Bühler, Zelimir Skopljak, Daniel Do Sul Almeida, David Do Sul Almeida, Dejan Skopljak, Dominik Sieber, Nikos Giannoudis, Bojan Djuric, Marc Leuppi. – Küttigen: Ramon Grob, Noël Hässig, Julijan Todorovic, Elmin Osmanovic, Etienne Michot, Patrick Russel Grogg, Janis Christ, Jan Rossi, Robin Bürgisser, Tomislav Bajo, Silvan Otto. – Verwarnungen: 74. Etienne Michot.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Fislisbach 1:0, FC Kölliken - FC Sarmenstorf 2:1, FC Gontenschwil - FC Niederwil 0:4, FC Gränichen - FC Wettingen 0:1, FC Oftringen - FC Küttigen 0:3, FC Brugg - FC Menzo Reinach 3:0, FC Wohlen 2 - FC Suhr 2:5

Tabelle: 1. FC Windisch 16 Spiele/37 Punkte (46:23). 2. FC Sarmenstorf 16/36 (44:17), 3. FC Brugg 16/30 (32:25), 4. FC Wohlen 2 16/29 (34:28), 5. FC Suhr 16/28 (39:30), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 16/27 (37:33), 7. FC Lenzburg 16/26 (26:22), 8. FC Menzo Reinach 16/25 (27:31), 9. FC Wettingen 16/25 (37:28), 10. FC Fislisbach 16/21 (32:32), 11. FC Kölliken 16/19 (34:50), 12. FC Oftringen 16/18 (41:37), 13. FC Küttigen 16/14 (31:39), 14. FC Niederwil 16/12 (24:45), 15. FC Gontenschwil 16/11 (24:45), 16. FC Gränichen 16/7 (15:38).

