3. Liga, Gruppe 1 Küttigen entscheidet Spitzenduell gegen Gränichen für sich Küttigen reiht Sieg an Sieg: Gegen Gränichen hat das Team am Freitag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1 29.10.2022, 20.06 Uhr

Das Skore eröffnete Fadri Bieri in der 27. Minute. Er traf für Küttigen zum 1:0. In der 51. Minute schoss Luca Dätwyler Küttigen mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Gränichen kam in der 56. Minute auf ein Tor heran, als Manuel Peter per Elfmeter zum 1:2 traf.

Fadri Bieri erhöhte in der 60. Minute zur 3:1-Führung für Küttigen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Adrian Geiser in der 67. Minute, als er für Küttigen zum 4:1 traf.

Bei Gränichen erhielten Arbnor Sejdiu (53.), Cedric Galligani (64.) und Endrit Saljihi (72.) eine gelbe Karte. Bei Küttigen erhielten Fadri Bieri (17.) und Amanuel Efson (36.) eine gelbe Karte.

In der Gruppe ist Küttigen in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Die total 39 Tore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Küttigen verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 28 Punkten. Küttigen hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Küttigen in einem Heimspiel mit FC Kölliken (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 24. März statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Nach der Niederlage büsst Gränichen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Gränichen erstmals wieder. Gränichen verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Gränichen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Othmarsingen. Diese Begegnung findet am 26. März statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Küttigen 1b - FC Gränichen 4:1 (1:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 27. Fadri Bieri 1:0. 51. Luca Dätwyler (Penalty) 2:0.56. Manuel Peter (Penalty) 2:1.60. Fadri Bieri 3:1. 67. Adrian Geiser 4:1. – Küttigen: Alessandro Gygax, Gaetano Melfa, Tobias Schmid, Gabriel Simic, Etienne Michot, Thilo Günthart, Julijan Todorovic, Fadri Bieri, David Berner, Amanuel Efson, Luca Dätwyler. – Gränichen: Jan Maurer, Fatbardh Cikaqi, Nestor Ebobisse Molly, Arbnor Sejdiu, Philipp Müller, Seja Ettle, Cedric Galligani, Manuel Peter, Yll Berisha, Matteo Muscia, Robin Ettle. – Verwarnungen: 17. Fadri Bieri, 36. Amanuel Efson, 53. Arbnor Sejdiu, 64. Cedric Galligani, 72. Endrit Saljihi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

