4. Liga, Gruppe 1 Kölliken verliert gegen Seriensieger Zofingen Zofingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Kölliken hat das Team am Mittwoch bereits den dritten Sieg in Serie( in vier Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 3:1 02.09.2021, 01.17 Uhr

Kölliken ging zunächst in der 15. Minute in Führung, als André Miguel Rato Caeiro zum 1:0 traf. In der 28. Minute gelang Zofingen jedoch durch Marco Erni der Ausgleich. In der 58. Minute gelang Andrejos Markaj der Führungstreffer zum 2:1 für Zofingen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 89. Minute, als Ricardo Wittmann für Zofingen auf 3:1 erhöhte.

Bei Zofingen erhielten Andrejos Markaj (89.) und Mario Sampaio Rocha (91.) eine gelbe Karte. Bei Kölliken erhielten Noah Liuzzi (51.) und Sinan Ibisi (84.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Zofingen von Rang 6 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Zofingen hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Zofingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Aarburg 1 (Platz 4). Die Partie findet am Sonntag (5. September) statt (14.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Kölliken rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 12. Das Team hat drei Punkte. Kölliken hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Kölliken geht es auswärts gegen FC Suhr 2 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (5. September) (16.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Kölliken 2a - SC Zofingen 2 1:3 (1:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 15. André Miguel Rato Caeiro 1:0. 28. Marco Erni 1:1. 58. Andrejos Markaj 1:2. 89. Ricardo Wittmann 1:3. – Kölliken: Ramon Eberle, Jan Buchser, Christian Lüthi, David Hunziker, Jérôme Torgler, André Miguel Rato Caeiro, Emiliano La Villa, Giuseppe Frangiosa, Banyaphon Thanitsorn, Noah Liuzzi, Venis Bajrami. – Zofingen: René Achterberg, Najeeb Halawa, Jeffrey Nekys, Andrin Fumagalli, Colin Spichiger, Marco Erni, Ricardo Wittmann, Mikayil Bekooglu, Andrejos Markaj, Fidan Kastrati, Visar Kadrijaj. – Verwarnungen: 51. Noah Liuzzi, 84. Sinan Ibisi, 89. Andrejos Markaj, 91. Mario Sampaio Rocha.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Aarburg 1 - FC Rothrist 2 3:3, FC Kölliken 2a - SC Zofingen 2 1:3, SC Schöftland 3 - FC Suhr 2 5:2, FC Ljiljan - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 2:4, FC Gränichen 2 - FC Masis Aarau 4:0, FC Entfelden 2 - FC Muhen 1 1:1

Tabelle: 1. FC Gränichen 2 4 Spiele/10 Punkte (12:2). 2. SC Zofingen 2 4/9 (14:4), 3. FC Muhen 1 4/7 (10:8), 4. FC Aarburg 1 4/7 (10:8), 5. FC Rothrist 2 4/7 (22:10), 6. FC Oftringen 2 3/6 (8:7), 7. FC Suhr 2 4/6 (9:12), 8. SC Schöftland 3 4/6 (12:8), 9. FC Masis Aarau 4/6 (7:8), 10. FC Entfelden 2 4/4 (4:6), 11. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 4/4 (9:9), 12. FC Kölliken 2a 3/3 (7:12), 13. FC Aarau 2/0 (1:6), 14. FC Ljiljan 4/0 (4:29).

