2. Liga AFV Kölliken verliert gegen Seriensieger Oftringen Oftringen reiht Sieg an Sieg: Gegen Kölliken hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:3 07.05.2022, 23.41 Uhr

(chm)

Ein Eigentor von Dejan Skopljak brachte in der 17. Minute die 1:0-Führung für Kölliken. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 41, als Marc Leuppi für Oftringen erfolgreich war. Bojan Djuric erzielte in der 55. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Oftringen.

Marc Leuppi sorgte in der 68. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Oftringen. Oftringen erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Bojan Djuric weiter auf 4:1. Rafed Bayazi (86. Minute) liess Kölliken auf 2:4 herankommen. In der Schlussphase kam Kölliken noch auf 3:4 heran. Hajdar Kamishaj war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Kölliken gab es vier gelbe Karten. Oftringen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In seiner Gruppe hat Oftringen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 57 Tore in 23 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.5 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Kölliken ein relativ häufiges Phänomen. Die total 73 Gegentore in 23 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match (Rang 16).

Keine Änderung in der Tabelle für Oftringen: Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 10. Für Oftringen ist es der dritte Sieg in Serie.

Oftringen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Gontenschwil (Platz 15). Diese Begegnung findet am Dienstag (10. Mai) statt (20.30 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Nach der Niederlage büsst Kölliken einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 21 Punkten auf Rang 14. Für Kölliken war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Kölliken zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Brugg. Diese Begegnung findet am Dienstag (10. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Oftringen - FC Kölliken 4:3 (1:1) - Im Feld, Oftringen – Tore: 17. Eigentor (Dejan Skopljak) 0:1.41. Marc Leuppi 1:1. 55. Bojan Djuric 2:1. 68. Marc Leuppi 3:1. 80. Bojan Djuric 4:1. 86. Rafed Bayazi 4:2. 90. Hajdar Kamishaj 4:3. – Oftringen: Daniel Kasanga, Raphael Bühler, Tihomir Djanesic, Dejan Skopljak, Nikos Giannoudis, Dominik Sieber, David Do Sul Almeida, Bojan Djuric, Dario Baumann, Dario Pizzolante, Marc Leuppi. – Kölliken: Lenny Hofer, Alessandro Titone, Fabian Böni, Mateo Trgo, Jan Buchser, Deniz Selimi, Albert Marku, Dino Plazibat, Ivan Gabriel Almeida Carvalho, Bozo Predojevic, Rafed Bayazi. – Verwarnungen: 31. Jan Buchser, 39. Bozo Predojevic, 53. Kristjan Duzhmani, 89. Domenico Sorrentino.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 23:38 Uhr.