3. Liga, Gruppe 1 Kölliken und Buchs teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Kölliken und Buchs gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 19.09.2022, 17.33 Uhr

(chm)

Zunächst war Jens Wüthrich in der 38. Minute erfolgreich, dann traf Joël Mathys vier Minuten später zum 2:0.

Buchs brachte den Vorsprung aber nicht über die Runden. Kölliken kam durch Tore von Mateo Trgo (56. Minute) und Dino Plazibat (69. Minute) noch heran.

Buchs kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Kölliken, nämlich für Omid Jafari (53.).

Dank dem Unentschieden ist Kölliken nicht mehr Letzter in der Tabelle: Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 13. Es macht einen Platz gut. Neu am Tabellenende liegt FC Beinwil am See. Kölliken hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kölliken trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Beinwil am See (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 23. September statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 7. Buchs hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Buchs in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Küttigen 1b. Das Spiel findet am 23. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Kölliken - FC Buchs 2:2 (0:2) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 38. Jens Wüthrich 0:1. 42. Joël Mathys 0:2. 56. Mateo Trgo 1:2. 69. Dino Plazibat 2:2. – Kölliken: Alban Gecaj, Jan Buchser, Mateo Trgo, Durim Racaj, Dino Plazibat, Ramon Schlatter, Ruben Santos Indio, Ilija Tipura, Nils Buchser, Florian Seciri, Omid Jafari. – Buchs: Rajko Abadzic, Luca Aebli, Rafael Singy, Dalibor Vasic, Habtom Kiros, Jens Wüthrich, Luka Vuleta, Joël Mathys, Bera Akteke, Rafed Bayazi, Loris Cataldo. – Verwarnungen: 53. Omid Jafari, 60. Lazar Vuceljic, 60. Marcello Leuci, 68. Dalibor Vasic, 72. Bera Akteke.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

