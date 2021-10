2. Liga AFV Kölliken siegt nach vier Niederlagen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Kölliken nach vier Niederlagen in Folge. Gegen Gontenschwil gewinnt Kölliken am Samstag zuhause 4:0. 24.10.2021, 03.06 Uhr

(chm)

Rafed Bayazi brachte Kölliken 1:0 in Führung (13. Minute). Deniz Selimi erhöhte in der 35. Minute zur 2:0-Führung für Kölliken. Rafed Bayazi baute in der 85. Minute die Führung für Kölliken weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Albert Rudaj, der in der 92. Minute die Führung für Kölliken auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Gontenschwil. Gelbe Karten gab es bei Kölliken für Bozo Predojevic (53.), Endrit Elezaj (65.) und Rafed Bayazi (92.).

Die Abwehr von Gontenschwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 34 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Kölliken rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 12. Kölliken hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kölliken geht es auswärts gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Mit der Niederlage rückt Gontenschwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 13. Nach zwei Siegen in Serie verliert Gontenschwil erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Gontenschwil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Windisch. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Kölliken - FC Gontenschwil 4:0 (2:0) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 13. Rafed Bayazi 1:0. 35. Deniz Selimi 2:0. 85. Rafed Bayazi 3:0. 92. Albert Rudaj (Penalty) 4:0. – Kölliken: Lenny Hofer, Jan Buchser, Mateo Trgo, Nestor Ebobisse Molly, Emanuel Berisa, Deniz Selimi, Albert Rudaj, Pjeter Cubi, Bozo Predojevic, Rafed Bayazi, Endrit Elezaj. – Gontenschwil: Deniz Yilmaz, Eren Kizilkan, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Basil Ulmann, Sandro Zürcher, Simon Hirt, Abdullah Naserizadeh, Diego de Faveri, Roman Holenstein, Franjo Bajo. – Verwarnungen: 53. Bozo Predojevic, 53. Franjo Bajo, 57. Simon Hirt, 65. Endrit Elezaj, 70. Claudio Schüttel, 80. Michael Meier, 92. Rafed Bayazi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Schönenwerd-Niedergösgen 3:1, FC Kölliken - FC Gontenschwil 4:0, FC Oftringen - FC Fislisbach 2:3, FC Brugg - FC Sarmenstorf 2:1, FC Gränichen - FC Niederwil 1:1, FC Küttigen - FC Windisch 1:2, FC Wohlen 2 - FC Wettingen 2:1

Tabelle: 1. FC Windisch 13 Spiele/28 Punkte (37:19). 2. FC Sarmenstorf 12/27 (35:13), 3. FC Wohlen 2 13/26 (27:19), 4. FC Brugg 13/26 (25:20), 5. FC Suhr 12/22 (28:20), 6. FC Menzo Reinach 13/22 (25:25), 7. FC Schönenwerd-Niedergösgen 13/21 (27:25), 8. FC Lenzburg 13/20 (23:19), 9. FC Oftringen 13/18 (41:32), 10. FC Fislisbach 13/17 (26:26), 11. FC Wettingen 13/16 (33:27), 12. FC Kölliken 13/13 (27:42), 13. FC Gontenschwil 13/11 (20:34), 14. FC Niederwil 13/9 (18:40), 15. FC Küttigen 13/8 (23:34), 16. FC Gränichen 13/7 (12:32).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 03:03 Uhr.

