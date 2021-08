4. Liga, Gruppe 1 Kölliken bezwingt zum Auftakt Aarburg – Siegtreffer durch Christian Lüthi Kölliken bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Aarburg zuhause mit 3:2 22.08.2021, 18.08 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 73. Minute, als Christian Lüthi den Treffer zum 3:2 für Kölliken erzielte.

Maryan Andonov hatte mit dem ersten Tor der Partie (3. Minut.) aarburg 1:0 in Führung gebracht. Der Ausgleich für Kölliken fiel in der 23. Minute (Christian Lüthi). Jan Buchser schoss Kölliken in der 27. Minute zur 2:1-Führung. Gleichstand stellte Maryan Andonov durch seinen Treffer für Aarburg in der 31. Minute her.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Kölliken erhielten Giuseppe Frangiosa (40.), Noah Liuzzi (48.) und Jan Buchser (93.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Aarburg für Ajman Sabanov (21.), Oliver Janjic (26.) und Meriton Ahmeti (75.).

Kölliken reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Kölliken spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Rothrist 2. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

In der Tabelle steht Aarburg nach dem zweiten Spiel auf Rang 10. Aarburg spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Aarau. Das Spiel findet am 28. August statt (18.30 Uhr, Längacker, Aarburg).

Telegramm: FC Kölliken 2a - FC Aarburg 1 3:2 (2:2) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 3. Maryan Andonov 0:1. 23. Christian Lüthi 1:1. 27. Jan Buchser 2:1. 31. Maryan Andonov 2:2. 73. Christian Lüthi 3:2. – Kölliken: Moreno Scholl, Lukas Bucher, Christian Lüthi, Jan Buchser, Matthias Fritschi, Giuseppe Frangiosa, Nicolas Wyss, Banyaphon Thanitsorn, Noah Liuzzi, Jan Gubler, Baris Özdemir. – Aarburg: Simon Nützi, Liridon Cazimovic, Oliver Janjic, Alessandro Titone, Ajman Sabanov, Meriton Ahmeti, Samuele Tafaro, Ali Sahin Ozan, Daniele D Ovidio, André Filipe Condinho Marques, Maryan Andonov. – Verwarnungen: 21. Ajman Sabanov, 26. Oliver Janjic, 40. Giuseppe Frangiosa, 48. Noah Liuzzi, 75. Meriton Ahmeti, 93. Jan Buchser.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Oftringen 2 - FC Masis Aarau 3:1, FC Ljiljan - SC Zofingen 2 1:8, SC Schöftland 3 - FC Rothrist 2 4:0, FC Kölliken 2a - FC Aarburg 1 3:2

Tabelle: 1. FC Oftringen 2 2 Spiele/6 Punkte (6:3). 2. FC Gränichen 2 2/6 (6:0), 3. FC Kölliken 2a 1/3 (3:2), 4. FC Muhen 1 2/3 (5:5), 5. FC Suhr 2 2/3 (2:6), 6. SC Zofingen 2 2/3 (8:2), 7. FC Rothrist 2 2/3 (12:4), 8. SC Schöftland 3 2/3 (6:3), 9. FC Masis Aarau 2/3 (5:4), 10. FC Aarburg 1 2/3 (5:5), 11. FC Entfelden 2 2/3 (3:3), 12. FC Aarau 1/0 (1:4), 13. FC Ljiljan 2/0 (1:20), 14. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 2/0 (3:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 18:05 Uhr.