4. Liga, Gruppe 2 Kölliken bezwingt Türkiyemspor Kölliken behielt im Spiel gegen Türkiyemspor am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 24.10.2022

(chm)

Manuel Berisha eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Kölliken das 1:0 markierte. Özgür Koçan glich in der 15. Minute für Türkiyemspor aus. Es hiess 1:1. Per Penalty traf Mark Ukaj in der 54. Minute zur 2:1-Führung für Kölliken.

Mit seinem Tor in der 83. Minute brachte Noah Liuzzi Kölliken mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Türkiyemspor noch auf 2:3 heran. Gökhan Ilhan war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Kölliken kassierte fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Türkiyemspor, Ridvan Bolanyig (61.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Türkiyemspor ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 37 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Kölliken unverändert. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 12. Für Kölliken ist es der zweite Sieg in Serie. Kölliken konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Kölliken geht es auswärts gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (25. Oktober) (20.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Nach der Niederlage büsst Türkiyemspor einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 11. Für Türkiyemspor war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Türkiyemspor geht es daheim gegen FC Merenschwand 1b (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Kölliken 2b - FC Türkiyemspor 3:2 (1:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 1. Manuel Berisha 1:0. 15. Özgür Koçan 1:1. 54. Mark Ukaj (Penalty) 2:1.83. Noah Liuzzi 3:1. 88. Gökhan Ilhan 3:2. – Kölliken: Arianit Knushi, Jetmir Kida, Antonio Ferritto, Samuel Müller, Laouand Baro, Mark Ukaj, Alban Kukeli, Noah Liuzzi, Astrit Ukaj, Manuel Berisha, Rudolf Berisha. – Türkiyemspor: Michael Vu, Fikret Ugur Emre, Tayyib Köroglu, Ridvan Bolanyig, Onur Cihan, Koray Sahil, Zamen Afzali, Tolunay Sahil, Selami Kinis, Osman Afsar, Özgür Koçan. – Verwarnungen: 21. Manuel Berisha, 53. Thamilselvan Thambirasa, 61. Mark Ukaj, 61. Ridvan Bolanyig, 75. Samuel Müller, 80. Laouand Baro.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

