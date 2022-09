3. Liga, Gruppe 1 Kölliken bezwingt auswärts Beinwil am See Kölliken behielt im Spiel gegen Beinwil am See am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 24.09.2022, 16.01 Uhr

Dario Holliger eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Beinwil am See das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Kölliken fiel in der 11. Minute (Omid Jafari). In der 29. Minute gelang Hajdar Kamishaj der Führungstreffer zum 2:1 für Kölliken. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Omid Jafari in der 82. Minute. Er traf zum 3:1 für Kölliken.

Bei Beinwil am See sah Diogo Calixto Antunes (77.) die rote Karte. Gelb erhielt Diogo Calixto Antunes (57.). Bei Kölliken erhielten Nils Buchser (35.), Durim Racaj (46.) und Valon Qelaj (72.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Beinwil am See kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.2 (Rang 14).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Kölliken. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 12. Kölliken hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kölliken trifft im nächsten Spiel daheim auf SC Schöftland 2 (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 30. September (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Beinwil am See verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Beinwil am See war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Küttigen 1b kriegt es Beinwil am See als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 30. September statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Beinwil am See - FC Kölliken 1:3 (1:2) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 7. Dario Holliger 1:0. 11. Omid Jafari 1:1. 29. Hajdar Kamishaj 1:2. 82. Omid Jafari 1:3. – Beinwil am See: Leeroy Schlatter, Omer Jasari, Gabriel Jukic, Nicola Briner, Janik Ulmann, Diogo Calixto Antunes, Felix Eichenberger, Tim Fessler, Dario Holliger, Manuel Schneeberger, Bruno Merz. – Kölliken: Alban Gecaj, Tomislav Tipura, Jérôme Torgler, Ivan Gabriel Almeida Carvalho, Durim Racaj, Ardit Kukeli, Ilija Tipura, Ruben Santos Indio, Nils Buchser, Hajdar Kamishaj, Omid Jafari. – Verwarnungen: 35. Nils Buchser, 46. Durim Racaj, 57. Diogo Calixto Antunes, 72. Valon Qelaj – Ausschluss: 77. Diogo Calixto Antunes.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

