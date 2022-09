2. Liga AFV Klingnau verliert gegen Seriensieger Sarmenstorf – Fabio Huber entscheidet Spiel Sarmenstorf reiht Sieg an Sieg: Gegen Klingnau hat das Team am Freitag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 1:0 26.09.2022, 11.39 Uhr

(chm)

In der ersten Halbzeit blieb die Partie torlos. Kaum aus der Pause zurückgekehrt, traf aber Sarmenstorf zum 1:0. Fabio Huber traf in der 47. Minute zum 1:0. Es sollte das einzige Tor der Partie bleiben.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Sarmenstorf sah Alain Schultz (52.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Alain Schultz (45.) und Michael Stutz (68.). Klingnau kassierte vier gelbe Karten.

Sarmenstorf hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 20 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Sarmenstorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 2. Sarmenstorf hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sarmenstorf spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Menzo Reinach (Rang 13). Diese Begegnung findet am Dienstag (27. September) statt (20.15 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Für Klingnau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 12. Für Klingnau war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Auf Klingnau wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das elftplatzierte Team FC Fislisbach, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 30. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Klingnau 1:0 (0:0) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tor: 47. Fabio Huber 1:0. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Fabian Burkard, Pascal Lindenmann, Markus Wyss, Fabian Winkler, Alain Schultz, Denis Dubler, Michael Stutz, Michael Rupp, Jonas Furrer, Maurice Burger. – Klingnau: William Sleiman, Serkan Korkut, Tobias Merki, Semavat Seferi, Yigit Can Özata, Esdras Soki Mafuta, Danijel Martic, Dario Branco Ferreira, Kevin Sleiman, Fisnik Ademi, Bryan Sleiman. – Verwarnungen: 34. Altin Bytyqi, 45. Alain Schultz, 58. William Sleiman, 68. Michael Stutz, 68. Kevin Sleiman, 82. Tobias Merki – Ausschluss: 52. Alain Schultz.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 00:59 Uhr.

