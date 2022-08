2. Liga AFV Klingnau und Wohlen spielen Remis zum Auftakt Zum Saisonauftakt spielen Klingnau und Wohlen 1:1 unentschieden. 13.08.2022, 22.58 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 50. Minute schoss Bryan Sleiman das 1:0. Den Ausgleich erzielte Gjon Komani in der 66. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Klingnau für Dario Branco Ferreira (47.) und Serkan Korkut (81.). Keine einzige Karte erhielt Wohlen.

Nach dem ersten Spiel steht Klingnau auf dem achten Rang. Für Klingnau geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Lenzburg (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 20. August statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Wohlen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Für Wohlen geht es in einem Heimspiel gegen FC Brugg (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. August (20.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Telegramm: FC Klingnau - FC Wohlen 2 1:1 (0:0) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 50. Bryan Sleiman 1:0. 66. Gjon Komani 1:1. – Klingnau: Robin Süess, Serkan Korkut, Tobias Merki, Kevin Sleiman, Eldin Bajramovic, Batuhan Karadeniz, Labinot Halili, Dario Branco Ferreira, Bryan Sleiman, Fisnik Ademi, Arianit Ibrahimi. – Wohlen: Cédric Künzli, Alessio Bochicchio, Tom Vogel, Justin Pfister, Eltion Shabani, Dorde Komatovic, Fabio Milazzo, Matija Randjelovic, Noah Jappert, Nermin Rogentin, Alessio Milazzo. – Verwarnungen: 47. Dario Branco Ferreira, 81. Serkan Korkut.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.08.2022 22:55 Uhr.