4. Liga, Gruppe 4 Klingnau mit Auswärtserfolg bei Juventina Wettingen zum Auftakt – Ziar Alshekhani trifft dreimal Zum Saisonauftakt gewinnt Klingnau auswärts gegen Juventina Wettingen 4:2. 14.08.2022, 07.58 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Urs Sutter für Juventina Wettingen. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Ziar Alshekhani glich in der 15. Minute für Klingnau aus. Es hiess 1:1. Per Penalty traf Jan Kröcher in der 22. Minute zur 2:1-Führung für Juventina Wettingen.

Gleichstand stellte Ziar Alshekhani durch seinen Treffer für Klingnau in der 35. Minute her. In der 50. Minute war es an Loris Cardella, Klingnau 3:2 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 86. Minute, als wiederum Ziar Alshekhani für Klingnau auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Klingnau kassierte fünf gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Juventina Wettingen erhielt: Benjamin Kalakovic (76.)

Klingnau liegt nach Spiel 1 auf Rang 2. Für Klingnau geht es daheim gegen FC Muri 2a (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 19. August statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Juventina Wettingen liegt nach Spiel 1 auf Rang 13. Für Juventina Wettingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Schinznach Bad (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. August (18.30 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Telegramm: FC Juventina Wettingen 1a - FC Klingnau 2 2:4 (2:2) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 8. Urs Sutter 1:0. 15. Ziar Alshekhani 1:1. 22. Jan Kröcher (Penalty) 2:1.35. Ziar Alshekhani 2:2. 50. Loris Cardella 2:3. 86. Ziar Alshekhani 2:4. – Juventina Wettingen: Fabio Guido, Alan Ali, Niklaus Kaderli, Benjamin Kalakovic, Antonio Ratta, Urs Sutter, Janis Oldani, Carmelo Scandella, Davide Filomena, Jan Kröcher, Tillmann Förster. – Klingnau: Kai Landös, Levin Cardella, Veton Bajrami, Ziar Alshekhani, Kevin Leonardo Dias Tavares, Luc Müller, Jannik Hauenstein, Joel Lucas, Loris Cardella, Leutrim Aliaj, Sven Stauffer. – Verwarnungen: 18. Ziar Alshekhani, 32. Levin Cardella, 75. Loris Cardella, 76. Benjamin Kalakovic, 81. Besmir Suka, 93. Joel Lucas.

