2. Liga AFV Klingnau holt gegen Menzo Reinach ersten Saisonsieg – Drei Treffer für Batuhan Karadeniz Für Klingnau hat es am Samstag im zehnten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte auswärts Menzo Reinach 3:0. 08.10.2022, 22.02 Uhr

(chm)

Batuhan Karadeniz schoss Klingnau in der 28. Minute zur 1:0-Führung. Nur neun Minute später traf Batuhan Karadeniz erneut, so dass es in der 37. Minute 2:0 für Klingnau hiess. Mit einem weiteren Tor sorgte Batuhan Karadeniz in der 54. Minute für das 3:0 für Klingnau.

Bei Menzo Reinach erhielten Granit Kryeziu (40.), Lars Luterbacher (41.) und Ardefrim Ahmetaj (80.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Klingnau erhielt: Esdras Soki Mafuta (82.)

Dass Klingnau gleich drei Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen zehn Spielen 0.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Klingnau die 13.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Menzo Reinach kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.8 Tore pro Partie (Rang 14).

Als Schlusslicht ins Spiel gestiegen, hat Klingnau mit dem Sieg die rote Laterne abgeben können. Das Team liegt mit fünf Punkten auf Rang 12. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Der erste Sieg der Saison für Klingnau folgt nach sieben Niederlagen und zwei Unentschieden.

Klingnau trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Oftringen (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 14. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Mit der Niederlage rückt Menzo Reinach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 13. Für Menzo Reinach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Menzo Reinach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Oftringen (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (11. Oktober) (20.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Menzo Reinach - FC Klingnau 0:3 (0:2) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 28. Batuhan Karadeniz 0:1. 37. Batuhan Karadeniz 0:2. 54. Batuhan Karadeniz 0:3. – Menzo Reinach: Mustafa Uysal, Lavdim Shala, Jan Dätwyler, Ardefrim Ahmetaj, Dario Bucher, Lars Luterbacher, Damian Pignatelli, Lars Fankhauser, Granit Kryeziu, Valter Bekaj, Furkan Tan. – Klingnau: Robin Süess, Yigit Can Özata, Tobias Merki, Kevin Sleiman, Semavat Seferi, Esdras Soki Mafuta, Labinot Halili, Dario Branco Ferreira, Fisnik Ademi, Sven Stauffer, Arianit Ibrahimi. – Verwarnungen: 40. Granit Kryeziu, 41. Lars Luterbacher, 80. Ardefrim Ahmetaj, 82. Esdras Soki Mafuta.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.10.2022 21:40 Uhr.

