4. Liga, Gruppe 4 Klingnau bezwingt Turgi Klingnau gewinnt am Samstag zuhause gegen Turgi 4:2. 29.10.2022, 23.21 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Burak Bozkus für Klingnau. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Klingnau stellte Loris Cardella in Minute 16 her. Der Anschlusstreffer für Turgi zum 1:2 kam in der 51. Minute. Verantwortlich dafür war Noah Jappert.

Andrin Deck glich in der 66. Minute für Turgi aus. Es hiess 2:2. In der 68. Minute war es an Joshua Marti, Klingnau 3:2 in Führung zu bringen. In der 71. Minute erhöhte Leotrim Shabani auf 4:2 für Klingnau.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Klingnau gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Gentian Bajrami (45.) und Ziar Alshekhani (57.). Gelbe Karten sahen zudem Leotrim Shabani (44.), Ziar Alshekhani (51.) und Michel Baumgartner (93.). Gelbe Karten gab es bei Turgi für Raul Fernandez (52.) und Andrea Utrio (55.).

Die Abwehr von Turgi kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 8).

Klingnau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 7. Für Klingnau ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Klingnau ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Turgi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 8. Turgi hat bisher fünfmal gewonnen und achtmal verloren.

Für Turgi ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Klingnau 2 - FC Turgi 2 4:2 (2:0) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 4. Burak Bozkus 1:0. 16. Loris Cardella 2:0. 51. Noah Jappert 2:1. 66. Andrin Deck 2:2. 68. Joshua Marti 3:2. 71. Leotrim Shabani 4:2. – Klingnau: Levin Cardella, Gentian Bajrami, Ziar Alshekhani, Krenar Bakalli, Kevin Leonardo Dias Tavares, Adrian Valiselos Gomes, Michel Baumgartner, Joshua Marti, Burak Bozkus, Loris Cardella, Leotrim Shabani. – Turgi: Luca Bronner, Haniere Cunha Macedo, Joel Jappert, Cedric Peterhans, Andrea Utrio, Nicolo Vicari, Daniel Tschopp, Sergio Passalacqua, Noah Jappert, Ramon Stutz, Andrin Deck. – Verwarnungen: 44. Leotrim Shabani, 51. Ziar Alshekhani, 52. Raul Fernandez, 55. Andrea Utrio, 93. Michel Baumgartner – Ausschlüsse: 45. Gentian Bajrami, 57. Ziar Alshekhani.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 23:18 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.