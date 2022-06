2. Liga AFV Klarer Pflichtsieg für Schönenwerd-Niedergösgen gegen Kölliken Sieg für den Tabellensiebten: Schönenwerd-Niedergösgen lässt am Samstag auswärts beim 4:0 gegen Kölliken (Rang 14) nichts anbrennen. 04.06.2022, 21.00 Uhr

In der 35. Minute gelang Besnik Hysenaj der Führungstreffer zum 1:0 für Schönenwerd-Niedergösgen. In der 49. Minute baute Ryan Hügi den Vorsprung für Schönenwerd-Niedergösgen auf zwei Tore aus (2:0). Robbie von Felten baute in der 68. Minute die Führung für Schönenwerd-Niedergösgen weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sascha Studer in der 90. Minute, als er für Schönenwerd-Niedergösgen zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: André Miguel Rato Caeiro von Kölliken erhielt in der 79. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Kölliken ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 29 Spielen, in denen die Defensive 102 Tore hinnehmen musste (Rang 16).

Die Tabellensituation bleibt für Schönenwerd-Niedergösgen unverändert. 45 Punkte bedeuten Rang 7. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher 13mal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Schönenwerd-Niedergösgen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 16.-platzierte FC Gontenschwil. Das Spiel findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 14. Für Kölliken war es bereits die neunte Niederlage in Serie.

Für Kölliken geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Niederwil (Platz 12) weiter. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Kölliken - FC Schönenwerd-Niedergösgen 0:4 (0:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 35. Besnik Hysenaj 0:1. 49. Ryan Hügi 0:2. 68. Robbie von Felten 0:3. 90. Sascha Studer 0:4. – Kölliken: Noah Liuzzi, Lenny Hofer, André Miguel Rato Caeiro, Alessandro Titone, Jan Buchser, Domenico Sorrentino, Roger Werthmüller, Omid Jafari, Ivan Gabriel Almeida Carvalho, Bozo Predojevic, Deniz Selimi. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Raphael Malundama, Nico Mogg, Fabio Liloia, Tobias Rosamilia, Stephane Malundama, Mario Simic, Dominik Nünlist, Alessandro Grimaldi, Fabio Lo Priore, Besnik Hysenaj. – Verwarnungen: 79. André Miguel Rato Caeiro.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

