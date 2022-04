4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Klarer Pflichtsieg für Muri gegen Buchs Muri siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Buchs: Der Tabellenfünfte siegt auswärts 3:0 gegen den Tabellenelften. 09.04.2022, 23.54 Uhr

Livio Feuchter brachte Muri 1:0 in Führung (22. Minute). Andrin Etterlin erhöhte in der 64. Minute zur 2:0-Führung für Muri. Das letzte Tor der Partie erzielte Noah Köchli, der in der 90. Minute die Führung für Muri auf 3:0 ausbaute.

Bei Buchs sah Lorenzo Da Silva Cavalli (37.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Gelbe Karten gab es bei Muri für Noah Köchli (31.), Kevin Meyer (37.) und Dimitri Etterlin (37.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.7 hat die Abwehr von Muri ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 6 erzielten Toren Rang 6.

In der Tabelle verbessert sich Muri von Rang 5 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Muri hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muri spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Villmergen 2b (Rang 9). Diese Begegnung findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

In der Tabelle liegt Buchs weiterhin auf Rang 11. Das Team hat einen Punkt. Für Buchs ist es bereits die zweite Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Buchs ging unentschieden aus.

Buchs trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Türkiyemspor 1 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (12. April) (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Buchs 2 - FC Muri 3 0:3 (0:1) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 22. Livio Feuchter 0:1. 64. Andrin Etterlin 0:2. 90. Noah Köchli 0:3. – Buchs: Nikola Marisavljevic, Sanjay Loganathan, Kevin Hunziker, Alessio Lagetto, Nishan Chandrabala, Kristijan Drobnjak, Maksimilian Ropotar, Kevin Lenzin, Stefan Jovic, Sharuyan Loganathan, Armend Mustafa. – Muri: Kevin Meyer, Basil Küng, Matthias Frick, Tobias Stutzer, Noah Köchli, Dimitri Etterlin, Patrik Räber, Ivo Nietlispach, Calvin Koch, Manuel Wild, Livio Feuchter. – Verwarnungen: 31. Noah Köchli, 37. Kevin Meyer, 37. Dimitri Etterlin – Ausschluss: 37. Lorenzo Da Silva Cavalli.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.04.2022 22:28 Uhr.