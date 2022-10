4. Liga, Gruppe 3 Klarer Pflichtsieg für Bünz-Maiengrün gegen Mellingen Mellingen lag gegen Bünz-Maiengrün deutlich vorne, nämlich 2:0 (6. Minute) - und verlor dennoch. Bünz-Maiengrün feiert einen 5:2-Heimsieg. 06.10.2022, 00.36 Uhr

(chm)

Durch Tore von Altian Pnishi (3.) und Kastriot Ukaj (6.) ging Mellingen bis in die 6. Minute mit 2:0 in Führung. Der Zwei-Tore-Vorsprung genügte aber nicht.

Dann begann die Zeit von Bünz-Maiengrün: Der Anschlusstreffer für Bünz-Maiengrün zum 1:2 kam in der 10. Minute. Verantwortlich dafür war Manuel Tschamper.

In der 21. Minute traf Jan Ostgen für Bünz-Maiengrün zum 2:2-Ausgleich. In der 44. Minute gelang Sergio Lüthi der Führungstreffer zum 3:2 für Bünz-Maiengrün. Der gleiche Sergio Lüthi war in der 62. Minute auch für das 4:2 für Bünz-Maiengrün verantwortlich. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Bryan Wiederkehr in der 92. Minute, als er für Bünz-Maiengrün zum 5:2 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Bünz-Maiengrün erhielten Sergio Lüthi (76.), Lukas Geissmann (79.) und Ibrahim Gözcü (84.) eine gelbe Karte. Bei Mellingen erhielten Besart Ukaj (19.), Eric Troglia (63.) und Kastriot Ukaj (84.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Mellingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 4 Tore pro Partie (Rang 14).

Mit dem Sieg rückt Bünz-Maiengrün um einen Platz nach vorne. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Bünz-Maiengrün hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Bünz-Maiengrün geht es auf fremdem Terrain gegen FC Falke Lupfig (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (8. Oktober) (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Mellingen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Mellingen hat bisher nur verloren, nämlich neunmal.

Für Mellingen geht es auf fremdem Terrain gegen KF Liria (Platz 9) weiter. Die Partie findet am Samstag (8. Oktober) statt (18.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Bünz-Maiengrün - FC Mellingen 2 5:2 (3:2) - Zinsmatten, Hägglingen – Tore: 3. Altian Pnishi 0:1. 6. Kastriot Ukaj 0:2. 10. Manuel Tschamper 1:2. 21. Jan Ostgen 2:2. 44. Sergio Lüthi 3:2. 62. Sergio Lüthi 4:2. 92. Bryan Wiederkehr 5:2. – Bünz-Maiengrün: Matthias Landolt, Gian Jurt, Lukas Schaad, Francesco Michienzi, Claude Zürcher, Mattia Koch, Sergio Lüthi, Timon Obi, Patrick Meyer, Jan Ostgen, Manuel Tschamper. – Mellingen: Fabio Theiler, Smail Hukic, Lee Roy Tanga Ngatcha, Shkumbim Gjukaj, Josip Nikolic, Besart Ukaj, Aleksandar Stojanovski, Altian Pnishi, Eric Troglia, Arlind Berisha, Kastriot Ukaj. – Verwarnungen: 19. Besart Ukaj, 63. Eric Troglia, 76. Sergio Lüthi, 79. Lukas Geissmann, 84. Ibrahim Gözcü, 84. Kastriot Ukaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.10.2022 00:32 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.