4. Liga, Gruppe 3 Klarer Favoritensieg bei Bremgarten gegen Mellingen Bremgarten siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Mellingen: Der Tabellenfünfte siegt zuhause 4:0 gegen den Tabellen-13. 26.08.2022, 23.38 Uhr

(chm)

Das Tor von Chris Rosenberg in der 40. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Bremgarten. Bremgarten baute die Führung in der 44. Minute (Jarno Hard) weiter aus (2:0). Wiederum Jarno Hard erhöhte in der 56. Minute auf 3:0 für Bremgarten. Das letzte Tor der Partie erzielte Ivan Bogdanovic, der in der 60. Minute die Führung für Bremgarten auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bremgarten erhielten Kajenthan Selvarasah (18.) und Jarno Hard (80.) eine gelbe Karte. Mellingen blieb ohne Karte.

In der Defensive hat Bremgarten in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 10 erzielten Toren Rang 2.

Die Abwehr von Mellingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 12 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4 Toren pro Spiel (Rang 13).

Bremgarten verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Bremgarten hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Bremgarten in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Falke Lupfig zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Mellingen steht in der Tabelle neu auf Rang 14 (zuvor: 13). Das Team hat null Punkte. Mellingen muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Mellingen zuhause und zweimal auswärts.

Mellingen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Rupperswil 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (19.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Bremgarten 2 - FC Mellingen 2 4:0 (2:0) - Waffenplatz, Bremgarten – Tore: 40. Chris Rosenberg 1:0. 44. Jarno Hard 2:0. 56. Jarno Hard 3:0. 60. Ivan Bogdanovic 4:0. – Bremgarten: Joël Grieder, Kevin Dubach, Yannis Chételat, Kajenthan Selvarasah, Hugo Miguel Da Fonseca Tavares, Fitim Gutaj, Kavilash Arultharan, Sven Trottmann, Jarno Hard, Ivan Bogdanovic, Noah Rufer. – Mellingen: Leon Buchmüller, Muhamed Destani, Roman Seiler, Fabrizio Matranga, Muse Ukaj, Shkumbim Gjukaj, Granit Arifi, Aleksandar Stojanovski, Besart Ukaj, Marc Widmer, Anton Pervorfi. – Verwarnungen: 18. Kajenthan Selvarasah, 80. Jarno Hard.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.08.2022 23:24 Uhr.