3. Liga, Gruppe 1 Keine Tore zwischen Buchs und Beinwil am See Keinen Sieger und auch keine Tore hat es im Spiel Buchs gegen Beinwil am See gegeben. Die Teams gehen mit je einem Punkt vom Platz. 05.06.2022, 09.27 Uhr

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Christian Knecht (86.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Beinwil am See, nämlich für Matteo Pitzalis (65.).

In der Abwehr gehört Buchs zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 25 Spielen, in denen die Defensive 32 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Buchs: Mit 43 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Buchs hat bisher 15mal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Buchs auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Othmarsingen 1. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 41 Punkten auf Rang 4. Beinwil am See hat bisher 14mal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Beinwil am See wartet im nächsten Spiel daheim das fünftplatzierte Team FC Frick 1b, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Buchs 1 - FC Beinwil am See 1 0:0 (0:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – keine Tore – Buchs: Martin Turmakoski, Christian Knecht, Rafael Singy, Sven Nussbaumer, Habtom Kiros, Dalibor Vasic, Jens Wüthrich, Lukas Frey, Michael Suter, Jonathan Frey, Loris Cataldo. – Beinwil am See: Lukas Kalt, Dario Holliger, Fabian Merz, Gabriel Jukic, Joel Merz, Tim Fessler, Ardian Zukaj, Sertan Kanik, Bruno Merz, Matteo Pitzalis, Alain Baumann. – Verwarnungen: 65. Matteo Pitzalis, 86. Christian Knecht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

