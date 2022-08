2. Liga AFV Kein Sieger bei Wettingen und Suhr im ersten Spiel Im ersten Spiel der neuen Saison spielen Wettingen und Suhr 1:1 unentschieden. 14.08.2022, 07.40 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Wettingen die Führung. Torschütze in der 7. Minute war Michael Koch. Den Ausgleich erzielte Dennis Miolo in der 36. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Suhr für Gabriell Berisha (45.), Michael Koch (51.) und Angelo Petralito (66.). Keine einzige Karte erhielt Wettingen.

Wettingen liegt nach Spiel 1 auf Rang 7. Im nächsten Spiel kriegt es Wettingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Schönenwerd-Niedergösgen. Das Spiel findet am 20. August statt (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Nach dem ersten Spiel steht Suhr auf dem fünften Rang. Suhr tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Dienstag (16. August) statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Wettingen - FC Suhr 1:1 (1:1) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 7. Michael Koch 0:1. 36. Dennis Miolo 1:1. – Wettingen: Roman Heiniger, Alnord Feta, Ekrem Alili, Brando Canzian, Kevin Bamberger, Radovan Radevic, Nicola Minikus, Dennis Miolo, Edonis Shabani, Davide Caforio, Boris Dabic. – Suhr: Dominik Stutzer, Gabriell Berisha, Loris Desando, Emir Sinanovic, Thomas Wernli, Rocco Costantino, Sven Käser, Erson Basha, Angelo Petralito, Davut Bektas, Michael Koch. – Verwarnungen: 45. Gabriell Berisha, 51. Michael Koch, 66. Angelo Petralito.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

