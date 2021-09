4. Liga, Gruppe 3 Kein Sieger bei Villmergen und Falke Lupfig Villmergen und Falke Lupfig spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 19.09.2021, 21.50 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Villmergen die Führung. Torschütze in der 14. Minute war Tedros Daniel. Den Ausgleich erzielte Dario Cavallaro in der 32. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabio Caruso von Villmergen erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

Villmergen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 4.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 33 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Villmergen unverändert. 16 Punkte bedeuten Rang 3. Villmergen hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Villmergen in einem Auswärtsspiel mit FC Mellingen 2a (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Für Falke Lupfig hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 2. Falke Lupfig hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Falke Lupfig spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Spreitenbach 1b (Platz 6). Die Partie findet am 25. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Villmergen 2b - FC Falke Lupfig 1:1 (1:1) - Badmatte, Villmergen – Tore: 14. Tedros Daniel 0:1. 32. Dario Cavallaro 1:1. – Villmergen: Erfan Zamani, Christopher Prischl, Fabio Caruso, Morris Meyer, Colin Graf, Luca Lustenberger, Pascal Jetzer, Dario Cavallaro, Liridon Cufaj, Dario Saracino, Mariano Mazzotta. – Falke Lupfig: Gentjan Gjoli, Arton Bekaj, Gjergj Gjoli, Naim Adili, Taulant Lushaj, Petrit Ismaili, Kujtim Iseni, Erlind Bytyqi, Arianit Bytyqi, Ylle Guri, Tedros Daniel. – Verwarnungen: 60. Fabio Caruso.

Tabelle: 1. FC Muri 3 7 Spiele/16 Punkte (22:7). 2. FC Falke Lupfig 7/16 (19:10), 3. FC Villmergen 2b 7/16 (33:16), 4. FC Bünz-Maiengrün 1 7/15 (19:11), 5. KF Liria 7/15 (29:19), 6. FC Spreitenbach 1b 7/13 (22:18), 7. FC Merenschwand 1 7/10 (12:13), 8. FC Mutschellen 3 7/9 (16:15), 9. FC Bremgarten 2 7/7 (13:17), 10. FC Sarmenstorf 2b 7/7 (14:19), 11. FC Turgi 1b 7/6 (12:20), 12. FC Mellingen 2a 7/5 (7:12), 13. FC Niederwil 2 7/3 (7:30), 14. FC Othmarsingen 2 7/2 (5:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 21:47 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Regionalfussball: Angekommen beim 13. Verein: Die beeindruckende Karriere von Rafed Bayazi

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti

Unihockey: Aargauer Vereine zwischen Angst und Hoffnung: Wie lang dauert die Saison dieses Jahr?