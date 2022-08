4. Liga, Gruppe 4 Kein Sieger bei Suryoye Wasserschloss und Fislisbach zum Auftakt Suryoye Wasserschloss und Fislisbach teilen sich die Punkte zum Saisonauftakt. Das Spiel geht 2:2 aus. 15.08.2022, 00.13 Uhr

(chm)

Zweimal legte Suryoye Wasserschloss vor, zweimal glich Fislisbach aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel für Suryoye Wasserschloss: Elias Kass brachte seine Mannschaft in der 23. Minute 1:0 in Führung. Fislisbach glich in der 42. Minute durch Stefan Milenkovic aus. Sleman Josef brachte Suryoye Wasserschloss 2:1 in Führung (43. Minute). Für den Ausgleich für Fislisbach zum 2:2 sorgte in der 78. Minute Joseph Gasane.

Bei Suryoye Wasserschloss sah Hanna Malke (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Emanuel Bahnan (28.), Hanna Malke (59.) und Murat Aslandogmus (78.). Fislisbach blieb ohne Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Suryoye Wasserschloss auf dem siebten Rang. Als nächstes trifft Suryoye Wasserschloss auswärts mit FC Frick 3 (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (18. August) (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Fislisbach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 8 ein. Für Fislisbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Windisch 2 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 20. August statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Suryoye Wasserschloss - FC Fislisbach 2 2:2 (2:1) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 23. Elias Kass 1:0. 42. Stefan Milenkovic 1:1. 43. Sleman Josef 2:1. 78. Joseph Gasane 2:2. – Suryoye Wasserschlos: Tobias Neumann, Emanuel Bahnan, Hanna Malke, Peter Bahnan, Giorgis Yacoub, Riccardo Randazzo, Samuel Kass, Kerles Yousef, Sleman Josef, Murat Aslandogmus, Elias Kass. – Fislisbach: Marco Mäder, Pablo Giannini, Yves Pabst, Stefan Milenkovic, Noah Policke, David Halter, Sandro Simmen, Christian Metral, Timothy Kiss, Lucien Würsch, Noah Stucki. – Verwarnungen: 28. Emanuel Bahnan, 59. Hanna Malke, 78. Murat Aslandogmus – Ausschluss: 90. Hanna Malke.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.