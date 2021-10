3. Liga, Gruppe 1 Kein Sieger bei Rupperswil und Entfelden Im Spiel zwischen Rupperswil und Entfelden gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 25.10.2021, 00.55 Uhr

Das Skore eröffnete Florian Meier in der 23. Minute. Er traf für Rupperswil zum 1:0. In der 38. Minute baute der gleiche Florian Meier die Führung für Rupperswil weiter aus. In der 49. Minute gelang Entfelden (Gil) der Anschlusstreffer (1:2). Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 65. Minute, als Raoul Hauri für Entfelden traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Entfelden erhielten Gil (58.) und Ajdin Kucalovic (76.) eine gelbe Karte. Rupperswil blieb ohne Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Rupperswil einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 10. Rupperswil hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Rupperswil steht nach der Winterpause auswärts gegen FC Erlinsbach 1 (Platz 5) an. Das Spiel findet am 19. März statt (18.30 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 2. Entfelden hat bisher elfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Entfelden nach der Winterpause in einem Heimspiel auf FC Beinwil am See 1 (Platz 4). Das Spiel findet am 19. März statt (19.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Rupperswil 1 - FC Entfelden 1 2:2 (2:0) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 23. Florian Meier 1:0. 38. Florian Meier 2:0. 49. Gil 2:1. 65. Raoul Hauri 2:2. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Raphael Aeberhard, Gazmend Gjini, Josia Lutz, Erion Rrafshi, Florian Meier, Justin Brahimaj, Luis Wyrsch, Lars Schurtenberger, Claudio Ott, Manuel Dietiker. – Entfelden: Roger Küng, Dzemal Kajtazovic, Gil (Gilberlandio Hemmi), Atdhe Kadrijaj, Florian Scherer, Alessandro Busto, Suajb Seljmani, Raoul Hauri, Khaled Assoussi, Pajtim Murseli, Davide Ragusa. – Verwarnungen: 58. Gil, 76. Ajdin Kucalovic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Erlinsbach 1 - FC Küttigen 2 1:3, FC Rupperswil 1 - FC Entfelden 1 2:2, FC Frick 1b - FC Beinwil am See 1 0:3

Tabelle: 1. FC Rothrist 1 13 Spiele/39 Punkte (57:11). 2. FC Entfelden 1 13/34 (47:14), 3. FC Buchs 1 13/30 (30:18), 4. FC Beinwil am See 1 13/23 (26:21), 5. FC Erlinsbach 1 13/21 (26:26), 6. FC Frick 1b 13/18 (23:33), 7. FC Othmarsingen 1 13/18 (34:29), 8. FC Lenzburg 2 13/17 (30:25), 9. FC Küttigen 2 13/17 (21:24), 10. FC Rupperswil 1 13/15 (22:22), 11. FC Seon 1 13/13 (33:42), 12. SC Schöftland 2 12/10 (20:37), 13. HNK Adria Aarau 12/4 (9:42), 14. FC Rohr 1 13/1 (15:49).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

