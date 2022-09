3. Liga, Gruppe 1 Kein Sieger bei Niederlenz und Entfelden Das Resultat im Spiel zwischen Niederlenz und Entfelden lautet 1:1. 26.09.2022, 23.35 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 2. Minute schoss Gil das 0:1. Das Tor fiel per Penalty. Den Ausgleich erzielte Hussein Baalbaki in der 20. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Niederlenz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Neun Punkte bedeuten Rang 11. Niederlenz hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Niederlenz geht es auswärts gegen FC Rupperswil (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (30. September) (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Das Unentschieden bringt Entfelden in der Tabelle drei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 3 Entfelden hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Entfelden tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Frick 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (30. September) (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Niederlenz - FC Entfelden 1:1 (1:1) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 2. Gil (Penalty) 0:1.20. Hussein Baalbaki 1:1. – Niederlenz: Loris Votta, Avni Jusufi, Senaid Keranovic, Moreno Capuzzi, Carlo Scherrer, Serkan Sariyar, Hussein Baalbaki, Denis Patrone, Alessio Melis, Sandro De Luca, Leon Soprek. – Entfelden: Michele Sanso, Nico Paulin, Luca De Marco, Gil (Gilberlandio Hemmi), Juan Carlos Brugger, Sascha Vogel, Ilir Thaqi, Claudio Ott, Lukas Zgraggen, Florian Scherer, Ali Badnievic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 23:33 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.