3. Liga, Gruppe 2 Kein Sieger bei Neuenhof und Spreitenbach 1:1 lautet das Resultat zwischen Neuenhof und Spreitenbach. Die Teams teilen sich die Punkte. 14.10.2022, 23.34 Uhr

(chm)

Arianit Bytyqi traf in der 16. Minute zum 0:1. Den Ausgleich erzielte Deniz Demirci in der 64. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Neuenhof zu den Besten: Total liess das Team 20 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.8 Toren pro Spiel (Rang 3).

Neuenhof bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 25 Punkte bedeuten Rang 2. Neuenhof hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Neuenhof spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Tägerig (Rang 11). Das Spiel findet am 21. Oktober statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Für Spreitenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Spreitenbach hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Spreitenbach wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das fünftplatzierte Team FC Würenlingen, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Telegramm: FC Neuenhof - FC Spreitenbach 1:1 (0:1) - Stausee, Neuenhof – Tore: 16. Arianit Bytyqi 0:1. 64. Deniz Demirci 1:1. – Neuenhof: Alpay Inaner, Bljerim Nuhija, Vito Giammarinaro, Varis Xhemaili, Alessio Grassia, Artan Bytyqi, Alessandro Bianchi, Kreshnik Avdyli, Almedin Qerimi, Shkumbin Shala, Vlerson Veseli. – Spreitenbach: Isen Veselji, Leandro Adriano Bertolino, Alessandro Pierro, Angelo Gerber, Arianit Bytyqi, Burim Lufi, Xhemail Rulani, Enes Bunjaku, Elvir Salihu, Remo Ducret, Arian Gavazaj. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.10.2022 23:31 Uhr.

