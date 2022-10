3. Liga, Gruppe 1 Kein Sieger bei Entfelden und Schöftland Im Spiel zwischen Entfelden und Schöftland gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 28.10.2022, 23.30 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Entfelden die Führung. Torschütze in der 7. Minute war Roan Noordijk. Den Ausgleich erzielte Ilir Thaqi in der 47. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Entfelden, Lukas Zgraggen (62.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Schöftland, nämlich für Roman Leuenberger (70.).

Keine Änderung in der Tabelle für Entfelden: Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Entfelden hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Entfelden wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Erlinsbach 1a, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 4. November statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Der eine gewonnene Punkt hat für Schöftland nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (sieben Punkte). Schöftland hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schöftland auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Frick 2. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Entfelden - SC Schöftland 2 1:1 (0:1) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 7. Roan Noordijk 0:1. 47. Ilir Thaqi 1:1. – Entfelden: Roger Küng, Nico Paulin, Luca De Marco, Gil (Gilberlandio Hemmi), Juan Carlos Brugger, Lukas Zgraggen, Ilir Thaqi, Alessandro Busto, Hamurabi Be Kascho, Ali Badnievic, Dzemal Kajtazovic. – Schöftland: Julian Dörfler, Troy Hischier, Lian Müller, Benjamin Weiss, Kristian Fehér, Andrin Mühlethaler, Nicolas Aufdenblatten, Roan Noordijk, Nick Schär, Gianluca Wirz, Roman Leuenberger. – Verwarnungen: 62. Lukas Zgraggen, 70. Roman Leuenberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.10.2022 23:28 Uhr.

