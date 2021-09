2. Liga AFV Kastriot Hasanramaj führt Menzo Reinach mit drei Toren zum Sieg gegen Niederwil Sieg für Menzo Reinach: Gegen Niederwil gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:3. 19.09.2021, 20.40 Uhr

(chm)

Ein Eigentor von Dario Bucher brachte in der 6. Minute die 1:0-Führung für Niederwil. Kastriot Hasanramaj glich in der 14. Minute für Menzo Reinach aus. Es hiess 1:1. Damian Wüthrich brachte Niederwil 2:1 in Führung (30. Minute).

Gleichstand war in der 45. Minute hergestellt: Kastriot Hasanramaj traf für Menzo Reinach. Joel Insaurralde schoss Niederwil in der 62. Minute zur 3:2-Führung. Menzo Reinach glich in der 76. Minute durch Eddy Luongo aus. Kurz vor Schluss, in der 83. Minute traf wiederum Kastriot Hasanramaj zum 4:3-Siegestreffer für Menzo Reinach.

Gelbe Karten gab es bei Menzo Reinach für Altin Gashi (73.) und Avni Hasanramaj (86.). Bei Niederwil erhielten Raphael Peterhans (31.) und Joel Rey (46.) eine gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Menzo Reinach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Menzo Reinach die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Niederwil ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 23 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Menzo Reinach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 9. Menzo Reinach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Menzo Reinach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 15. Für Niederwil ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Niederwil gingen unentschieden aus.

Niederwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Küttigen (Platz 13). Das Spiel findet am 25. September statt (17.30 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Menzo Reinach - FC Niederwil 4:3 (2:2) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 6. Eigentor (Dario Bucher) 0:1.14. Kastriot Hasanramaj 1:1. 30. Damian Wüthrich 1:2. 45. Kastriot Hasanramaj 2:2. 62. Joel Insaurralde 2:3. 76. Eddy Luongo 3:3. 83. Kastriot Hasanramaj 4:3. – Menzo Reinach: Tobias Hediger, Eddy Luongo, Dario Bucher, Avni Hasanramaj, Katip Jusufi, Nebojsa Andric, Oruc Teke, Fatjan Lokaj, Burim Hasanramaj, Kastriot Hasanramaj, Altin Gashi. – Niederwil: Simon Zimmermann, Livio Rey, Raphael Peterhans, Casey Specker, Rafael Schertenleib, Arijan Mehmeti, Joel Rey, Patrick Meyer, Damian Wüthrich, Fabrice Rätz, Marino Feurer. – Verwarnungen: 31. Raphael Peterhans, 46. Joel Rey, 73. Altin Gashi, 86. Avni Hasanramaj.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Wettingen - FC Sarmenstorf 2:2, FC Menzo Reinach - FC Niederwil 4:3, FC Küttigen - FC Schönenwerd-Niedergösgen 3:4, FC Oftringen - FC Lenzburg 1:2, FC Brugg - FC Gränichen 2:2, FC Wohlen 2 - FC Kölliken 2:0

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 7 Spiele/19 Punkte (23:4). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 7/16 (19:12), 3. FC Windisch 7/14 (17:10), 4. FC Suhr 7/13 (19:14), 5. FC Oftringen 7/12 (19:16), 6. FC Lenzburg 7/12 (12:9), 7. FC Wohlen 2 7/12 (10:11), 8. FC Brugg 7/11 (11:12), 9. FC Menzo Reinach 7/10 (13:15), 10. FC Fislisbach 7/10 (16:12), 11. FC Wettingen 7/9 (22:16), 12. FC Kölliken 7/7 (16:26), 13. FC Küttigen 7/6 (17:17), 14. FC Gontenschwil 7/5 (10:17), 15. FC Niederwil 7/2 (7:23), 16. FC Gränichen 7/1 (6:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 20:37 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Regionalfussball: Angekommen beim 13. Verein: Die beeindruckende Karriere von Rafed Bayazi

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti

Unihockey: Aargauer Vereine zwischen Angst und Hoffnung: Wie lang dauert die Saison dieses Jahr?