3. Liga, Gruppe 2 Kappelerhof sorgt bei Neuenhof für Überraschung – Dreifach-Torschütze Besnik Krasniqi Neuenhof lag gegen Kappelerhof deutlich vorne, nämlich 2:0 (26. Minute) - und verlor dennoch. Kappelerhof feiert einen 6:2-Heimsieg. 04.09.2022, 02.08 Uhr

(chm)

Durch Tore von Irfan Ponik (12.) und Luka Antolkovic (26.) ging Neuenhof bis in die 26. Minute mit 2:0 in Führung. Der Zwei-Tore-Vorsprung genügte aber nicht.

Dann begann die Zeit von Kappelerhof: Dank dem Treffer von Arbnor Gjokaj (30.) reduzierte sich der Rückstand für Kappelerhof auf ein Tor (1:2).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 42. Minute, als Besnik Krasniqi für Kappelerhof traf. Besnik Krasniqi war auch gleich für die 3:2-Führung (55. Minute) für Kappelerhof verantwortlich. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Kappelerhof stellte Gezim Zeqiraj in Minute 59 her.

Bujamin Dzemailji baute in der 67. Minute die Führung für Kappelerhof weiter aus (5:2). Besnik Krasniqi schoss das 6:2 (88. Minute) für Kappelerhof und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.er Traf zum dritten Mal.

Gelbe Karten gab es bei Neuenhof für Bljerim Nuhija (50.), Almedin Qerimi (62.) und Jan Voser (65.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kappelerhof, Aron Marighetti (49.) kassierte sie.

Kappelerhof hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.2 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Neuenhof kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 14 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel (Rang 13).

Kappelerhof verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Kappelerhof folgt nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden. Kappelerhof konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Kappelerhof auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Spreitenbach. Die Partie findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

In der Tabelle verliert Neuenhof Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Neuenhof hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Neuenhof spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Würenlingen (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (7. September) (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Telegramm: FC Kappelerhof - FC Neuenhof 6:2 (2:2) - Stadion ESP, Baden – Tore: 12. Irfan Ponik 0:1. 26. Luka Antolkovic 0:2. 30. Arbnor Gjokaj 1:2. 42. Besnik Krasniqi 2:2. 55. Besnik Krasniqi 3:2. 59. Gezim Zeqiraj 4:2. 67. Bujamin Dzemailji 5:2. 88. Besnik Krasniqi 6:2. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Aron Marighetti, Kushtrim Thaqi, Bujamin Dzemailji, Arbnor Gjokaj, Luis Paulo Dias Da Silva, Gezim Zeqiraj, Robert Nikollbibaj, Marcel Rüegg, Astrit Markaj, Besnik Krasniqi. – Neuenhof: Deniz Demirci, Jan Voser, Gezim Kamenica, Michele Fescina, Bljerim Nuhija, Artan Bytyqi, Luka Antolkovic, Kreshnik Avdyli, Miguel Weber, Almedin Qerimi, Irfan Ponik. – Verwarnungen: 49. Aron Marighetti, 50. Bljerim Nuhija, 62. Almedin Qerimi, 65. Jan Voser.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 02:00 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.