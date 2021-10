3. Liga, Gruppe 2 Kappelerhof mit Auswärtserfolg bei Villmergen – Siegesserie von Villmergen gebrochen Kappelerhof behielt im Spiel gegen Villmergen am Dienstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 02.10.2021, 21.58 Uhr

Besnik Krasniqi eröffnete in der 35. Minute das Skore, als er für Kappelerhof das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Villmergen fiel in der 53. Minute (Edmond Selimi). In der 62. Minute gelang Kushtrim Thaqi der Führungstreffer zum 2:1 für Kappelerhof. Durch ein Eigentor (Blagoj Mihailovski) erhöhte sich die Führung für Kappelerhof in der 80. Minute auf 3:1.

Gelbe Karten gab es bei Kappelerhof für Besard Shala (26.) und Kushtrim Thaqi (41.). Gelbe Karten gab es bei Villmergen für Giuseppe Cristian Furfaro (40.) und Pascal Rummel (45.).

Villmergen lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Kappelerhof. Die total 13 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 4).

Keine Änderung in der Tabelle für Kappelerhof: Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Kappelerhof hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Kappelerhof geht es zuhause gegen FC Döttingen (Platz 13) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (2. Oktober) statt (20.00 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Nach drei Siegen in Serie verliert Villmergen erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Villmergen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Baden 1897 2. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (2. Oktober) (18.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Villmergen 1 - FC Kappelerhof 1:3 (0:1) - Badmatte, Villmergen – Tore: 35. Besnik Krasniqi 0:1. 53. Edmond Selimi 1:1. 62. Kushtrim Thaqi 1:2. 80. Eigentor (Blagoj Mihailovski) 1:3. – Villmergen: Blagoj Mihailovski, Noah Haussener, Diogo Calixto Antunes, Pascal Rummel, Marco Sanvido, Giuseppe Cristian Furfaro, Danilo Dastoli, Sandro Koch, Pascal Meyer, Jim Graf, Aaron Gashi. – Kappelerhof: Zef Rasi, Flamur Etemi, Alban Shala, Kushtrim Thaqi, Besard Shala, Dennis Maclucas, Robert Nikollbibaj, Florid Gashi, Aron Marighetti, Marcel Rüegg, Besnik Krasniqi. – Verwarnungen: 26. Besard Shala, 40. Giuseppe Cristian Furfaro, 41. Kushtrim Thaqi, 45. Pascal Rummel.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Frick 1a - FC Bremgarten 1 3:3, FC Muri 2 - FC Wettingen 2 4:0, FC Neuenhof 1 - SV Würenlos 1 2:0, FC Würenlingen 1 - FC Mutschellen 2 1:2, FC Döttingen - FC Tägerig 1 2:4, FC Villmergen 1 - FC Kappelerhof 1:3, FC Baden 1897 2 - FC Mellingen 1 3:1

Tabelle: 1. FC Frick 1a 8 Spiele/22 Punkte (30:9). 2. FC Baden 1897 2 9/21 (38:6), 3. FC Würenlingen 1 9/17 (20:9), 4. FC Bremgarten 1 9/17 (24:16), 5. FC Tägerig 1 9/16 (16:30), 6. FC Villmergen 1 9/16 (27:13), 7. FC Neuenhof 1 9/15 (21:29), 8. FC Kappelerhof 9/14 (20:22), 9. FC Wettingen 2 9/10 (18:33), 10. SV Würenlos 1 8/9 (12:15), 11. FC Muri 2 9/9 (23:20), 12. FC Mutschellen 2 9/8 (12:17), 13. FC Döttingen 9/3 (11:42), 14. FC Mellingen 1 9/1 (15:26).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 21:55 Uhr.

