4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Juventina Wettingen setzt Siegesserie auch gegen Mutschellen fort Juventina Wettingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Mutschellen hat das Team am 11.05.2022, 08.38 Uhr

(chm)

Dienstag

bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

Den Auftakt machte Carmelo Scandella, der in der 24. Minute für Juventina Wettingen zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 40. Minute, als Romeo Koch für Mutschellen traf. Alessandro Roppolo erzielte in der 46. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Juventina Wettingen.

Mit einem weiteren Tor sorgte Alessandro Roppolo in der 71. Minute für das 3:1 für Juventina Wettingen. In der Schlussphase kam Mutschellen noch auf 2:3 heran. Florian Schuck war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Juventina Wettingen, nämlich für Marco Cacace (93.). Die einzige gelbe Karte bei Mutschellen erhielt: Florian Graf (28.)

Die Offensive von Juventina Wettingen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.6 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Mutschellen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Juventina Wettingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Juventina Wettingen hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Juventina Wettingen in einem Heimspiel mit FC Othmarsingen 2 (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (14. Mai) (18.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Mit der Niederlage rückt Mutschellen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 11. Mutschellen hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Merenschwand 1 kriegt es Mutschellen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Freitag (13. Mai) statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Mutschellen 3 - FC Juventina Wettingen 2:3 (1:1) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 24. Carmelo Scandella 0:1. 40. Romeo Koch 1:1. 46. Alessandro Roppolo 1:2. 71. Alessandro Roppolo 1:3. 91. Florian Schuck 2:3. – Mutschellen: Nicolas Seiler, Ronny Dietrich, Tobias Härri, Tim Weidenmann, Ali Jafari, Noah Ruppen, Raphael Schuck, Florian Graf, Nick Monger, Fabian Lopes Tavares, Romeo Koch. – Juventina Wettingen: Maurin Müller, Davide Filomena, Francisco David Alvarez, Alan Bellisario, Riccardo Ardito, Urs Sutter, Tobias Traber, Alessandro Indelicato, Rebin Khoschnemek, Alessandro Roppolo, Carmelo Scandella. – Verwarnungen: 28. Florian Graf, 93. Marco Cacace.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.05.2022 00:59 Uhr.