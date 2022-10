4. Liga, Gruppe 3 Juventina Wettingen mit Auswärtserfolg bei Sarmenstorf Juventina Wettingen behielt im Spiel gegen Sarmenstorf am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 13.10.2022, 14.23 Uhr

Den Auftakt machte Ladislav Blasko, der in der 24. Minute für Juventina Wettingen zum 1:0 traf. Alexander Tsasakos erhöhte in der 47. Minute zur 2:0-Führung für Juventina Wettingen. Muharrem Abazi baute in der 54. Minute die Führung für Juventina Wettingen weiter aus (3:0).

Noah Meier verkürzte in der 67. Minute den Rückstand von Sarmenstorf auf 1:3. Die 76. Minute brachte für Sarmenstorf den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Can Arseven. Das letzte Tor der Partie fiel in der 82. Minute, als Yannik Brêchet für Juventina Wettingen auf 4:2 erhöhte.

Bei Sarmenstorf sah Noah Meier (82.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Noah Meier (56.) und Martin Sonderegger (82.). Eine Verwarnung gab es für Juventina Wettingen, nämlich für Antonio Girolimetto (32.).

In seiner Gruppe hat Juventina Wettingen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 32 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Sarmenstorf ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 30 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Juventina Wettingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 4. Juventina Wettingen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Juventina Wettingen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Niederwil 2. Zu diesem Spiel kommt es am 19. Oktober (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Für Sarmenstorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Für Sarmenstorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Seengen (Platz 6). Das Spiel findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Sarmenstorf 2b - FC Juventina Wettingen 1b 2:4 (0:1) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 24. Ladislav Blasko 0:1. 47. Alexander Tsasakos 0:2. 54. Muharrem Abazi 0:3. 67. Noah Meier 1:3. 76. Can Arseven 2:3. 82. Yannik Brêchet 2:4. – Sarmenstorf: Dominik Fuchs, Andreas Baur, Alex Melliger, Steven Widmer, Marco Guggisberg, Craig Moser, Timo Joller, Alain Ansermet, Pascal Schärer, Raniero Schmidli, Massimiliano Cunsolo. – Juventina Wettingen: Igor Josipovic, Denis Mulaj, Claudio Rausa, Ramon Fazio, Alexander Tsasakos, Ladislav Blasko, Yannik Brêchet, Muharrem Abazi, Daniele Nigro, Antonio Barberio, Antonio Girolimetto. – Verwarnungen: 32. Antonio Girolimetto, 56. Noah Meier, 82. Martin Sonderegger – Ausschluss: 82. Noah Meier.

Datenstand: 13.10.2022 11:58 Uhr.

