4. Liga, Gruppe 3 Juventina Wettingen bezwingt auswärts Rupperswil Juventina Wettingen gewinnt am Freitag auswärts gegen Rupperswil 5:3. 20.09.2022, 20.36 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Antonio Girolimetto in der 5. Minute. Er traf für Juventina Wettingen zum 1:0. Juventina Wettingen baute die Führung in der 25. Minute (Antonio Barberio) weiter aus (2:0). Antonio Girolimetto baute in der 37. Minute die Führung für Juventina Wettingen weiter aus (3:0).

Antonio Barberio baute in der 42. Minute die Führung für Juventina Wettingen weiter aus (4:0). Yannik Brêchet baute in der 51. Minute die Führung für Juventina Wettingen weiter aus (5:0). Linus Meier (67. Minute) liess Rupperswil auf 1:5 herankommen.

Jona Siwecki verkürzte in der 73. Minute den Rückstand von Rupperswil auf 2:5. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte David Hediger in der 85. Minute für Rupperswil auf 3:5.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Juventina Wettingen. Gelbe Karten gab es bei Rupperswil für David Hediger (50.) und Loïc Schnyder (85.).

Die Abwehr von Rupperswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 20 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel (Rang 11).

Juventina Wettingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 10. Für Juventina Wettingen ist es der zweite Sieg in Serie. Juventina Wettingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Juventina Wettingen geht es auswärts gegen FC Muri 2b (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (21. September) statt (20.15 Uhr, Brühl, Muri AG).

Nach der Niederlage büsst Rupperswil drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 12. Für Rupperswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten SC Seengen kriegt es Rupperswil als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Rupperswil 2 - FC Juventina Wettingen 1b 3:5 (0:4) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 5. Antonio Girolimetto 0:1. 25. Antonio Barberio 0:2. 37. Antonio Girolimetto 0:3. 42. Antonio Barberio 0:4. 51. Yannik Brêchet 0:5. 67. Linus Meier 1:5. 73. Jona Siwecki 2:5. 85. David Hediger 3:5. – Rupperswil: Philipp Rufli, Pascal Grau, Marvin Fuchs, Stefano Blatter, Benjamin Roos, Patrick Goncalves Carvalho, Loïc Schnyder, Roger Häfliger, Uros Pavlovic, Raphael Aeberhard, Denis Haliti. – Juventina Wettingen: Igor Josipovic, Denis Mulaj, Romero Ambrosini, Ramon Fazio, Yannik Brêchet, Simon Matter, Alexander Tsasakos, Muharrem Abazi, Antonio Barberio, Antonio Girolimetto, Peter Rajic. – Verwarnungen: 18. Muharrem Abazi, 50. David Hediger, 78. Yannik Brêchet, 80. Kittipong Krungthong, 85. Loïc Schnyder, 86. Alessio Doval Carballo.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.09.2022 20:33 Uhr.

