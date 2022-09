4. Liga, Gruppe 4 Jejuan Kunjrini führt Windisch mit vier Toren zum Sieg gegen Schinznach Bad Windisch setzt seine Siegesserie auch gegen Schinznach Bad fort. Das 8:2 zuhause am Dienstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge. 08.09.2022, 00.14 Uhr

(chm)

Schon früh setzte Windisch dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 11. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 5:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Windisch noch auf 8:2.

Schinznach Bad waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (22. Minute) und zum 2:6 (65. Minute).

Matchwinner für Windisch war Jejuan Kunjrini, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Windisch waren: Vithusan Thevaratnam (1 Treffer), Luan Wengi (1 Treffer), Aziz Türkoglu (1 Treffer) und Adriel Batista (1 Treffe.) einziger Torschütze für Schinznach Bad war: Antonio Bujchevski (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Blagoj Mihailovski von Schinznach Bad erhielt in der 91. Minute die gelbe Karte.

Windisch weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Im Schnitt erzielt das Team 4.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 21 Tore erzielte.

Die Abwehr von Schinznach Bad kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 18 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Der Sieg bedeutet für Windisch die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei 15 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Windisch feiert mit dem Sieg gegen Schinznach Bad bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Windisch geht es auf fremdem Terrain gegen FC Döttingen (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Freitag (9. September) statt (20.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Mit der Niederlage rückt Schinznach Bad in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwei Punkten neu Platz 13. Für Schinznach Bad war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Schinznach Bad verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Schinznach Bad in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Leibstadt. Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (19.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Telegramm: FC Windisch 2 - FC Schinznach Bad 8:2 (5:1) - Dägerli, Windisch – Tore: 11. Jejuan Kunjrini 1:0. 16. Adriel Batista 2:0. 20. Jejuan Kunjrini 3:0. 22. Antonio Bujchevski 3:1. 34. Jejuan Kunjrini 4:1. 41. Jejuan Kunjrini 5:1. 46. Luan Wengi 6:1. 65. Antonio Bujchevski 6:2. 76. Vithusan Thevaratnam 7:2. 83. Aziz Türkoglu 8:2. – Windisch: Dario Accardi, Anselme Ouattara, Bosko Todorovic, Sinthuyan Ravindrarajah, Manuel Killer, Sabarees Chandran, Mehmet Dogan, Slobodan Stoilovski, Luigi Lleshaj, Adriel Batista, Jejuan Kunjrini. – Schinznach Bad: Blagoj Mihailovski, Léon Felder, Fabio Rondinelli, Giorgio Cariati, Antonis Gkolosis, Kiruththish Uthayanan, Jonas Lüscher, Joël Rauber, Mario Patrone, Elpidio Cristofaro, Antonio Bujchevski. – Verwarnungen: 91. Blagoj Mihailovski.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2022 01:34 Uhr.

