4. Liga, Gruppe 4 Jan Käser sichert Wettingen den Sieg gegen Fislisbach im Alleingang Wettingen gewinnt am Dienstag zuhause gegen Fislisbach 4:3. 08.09.2022, 00.14 Uhr

Den Auftakt machte Jan Käser, der in der 7. Minute für Wettingen zum 1:0 traf. Per Elfmeter glich Christian Metral das Spiel in der 11. Minute für Fislisbach wieder aus. In der 11. Minute gelang Benjamin Christen der Führungstreffer zum 2:1 für Fislisbach.

Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Marco Mäder in der 11. Minute. Es war der 2:2-Ausgleich für Wettingen. Benjamin Christen schoss Fislisbach in der 59. Minute zur 3:2-Führung. Der Ausgleich für Wettingen fiel in der 69. Minute (Jan Käser). Jan Käser war auch gleich für die 4:3-Führung (90. Minute) für Wettingen verantwortlich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Wettingen. Bei Fislisbach erhielten Noah Stucki (53.) und Djordje Dasic (63.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Fislisbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 14 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Wettingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 9. Wettingen hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Wettingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Wettingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Frick 3 (Platz 12). Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (19.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Fislisbach verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Fislisbach war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Fislisbach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SV Würenlos an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (18.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Telegramm: FC Wettingen 2 - FC Fislisbach 2 4:3 (2:2) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 7. Jan Käser 1:0. 11. Christian Metral (Penalty) 1:1.11. Benjamin Christen 1:2. 11. Eigentor (Marco Mäder) 2:2.59. Benjamin Christen 2:3. 69. Jan Käser 3:3. 90. Jan Käser 4:3. – Wettingen: Lars Ostermann, Daniel Vogt, Robin Fischer, Noel Baumann, Jannis Ramp, Luis Da Costa, Dino Mujcic, Stefano Imbrogno, Fabiano Coluccia, Jan Käser, Federico Agnello. – Fislisbach: Marco Mäder, Pablo Giannini, Antoine Pommerell, Thomas Fischli, Noah Policke, Noah Stucki, Lucien Würsch, David Hansmann, Christian Metral, Benjamin Christen, Djordje Dasic. – Verwarnungen: 11. Stefano Imbrogno, 32. Jannis Ramp, 53. Noah Stucki, 58. Noel Baumann, 63. Daniel Vogt, 63. Djordje Dasic, 89. Luis Da Costa.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2022 11:04 Uhr.

