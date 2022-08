3. Liga, Gruppe 1 Igor Miranda de Sousa sichert Niederlenz den Sieg gegen Beinwil am See im Alleingang Niederlenz holt gegen Beinwil am See auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellensechste gewinnt am Freitag gegen den Tabellen-14. 3:1. 26.08.2022, 23.55 Uhr

Igor Miranda de Sousa eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Niederlenz das 1:0 markierte. Nur acht Minute später traf Igor Miranda de Sousa erneut, so dass es in der 18. Minute 2:0 für Niederlenz hiess. Igor Miranda de Sousa war es auch, der in der 47. Minute Niederlenz weiter in Führung brachte. Sein dritter Treffer in Folge bedeutete das 3:0. Den Schlussstand stellte Bruno Merz in der 62. Minute her, als er für Beinwil am See auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Beinwil am See erhielten Matteo Pitzalis (37.) und Fabian Merz (90.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Niederlenz erhielt: Alessio Melis (38.)

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Niederlenz ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Die Offensive belegt mit 7 geschossenen Toren Rang 4.

Die Abwehr von Beinwil am See kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Niederlenz verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Niederlenz hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Niederlenz daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Othmarsingen. Diese Begegnung findet am Mittwoch (31. August) statt (20.15 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Beinwil am See verbessert sich in der Tabelle von Rang 14 auf 13. Das Team hat null Punkte. Beinwil am See hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Beinwil am See spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Schöftland 2 (Platz 10). Diese Begegnung findet am 2. September statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Beinwil am See - FC Niederlenz 1:3 (0:3) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 10. Igor Miranda de Sousa 0:1. 18. Igor Miranda de Sousa 0:2. 47. Igor Miranda de Sousa 0:3. 62. Bruno Merz 1:3. – Beinwil am See: Leeroy Schlatter, Dario Holliger, Noah Speck, Gabriel Jukic, Janik Ulmann, Diogo Calixto Antunes, Matteo Pitzalis, Sertan Kanik, Bruno Merz, Joel Insaurralde, Alain Baumann. – Niederlenz: Blerim Hasanaj, Serkan Sariyar, Moreno Capuzzi, Alessio Melis, Haydar Cakar Florian, Noah Balakumar, Hussein Baalbaki, Jad Baalbaki, Stephen Munya, Igor Miranda de Sousa, Miriton Vrella. – Verwarnungen: 37. Matteo Pitzalis, 38. Alessio Melis, 90. Fabian Merz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

