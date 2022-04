4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Gränichen verliert gegen Seriensieger Erlinsbach – Jan Arnet mit Siegtor Erlinsbach setzt seine Siegesserie auch gegen Gränichen fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 10.04.2022, 17.24 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 11 Minuten: Den Auftakt machte Pascal Widmer, der in der 53. Minute für Gränichen zum 1:0 traf. In der 58. Minute traf Jan Arnet für Erlinsbach zum 1:1-Ausgleich. In der 64. Minute war es erneut Jan Arnet, der Erlinsbach mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Es war ein Elfmeter.

Bei Erlinsbach gab es vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Gränichen.

In der Abwehr gehört Erlinsbach zu den Besten: Total liess das Team 4 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.8 Toren pro Spiel (Rang 1).

In der Tabelle verbessert sich Erlinsbach von Rang 4 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Erlinsbach hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Erlinsbach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Villmergen 2a. Die Partie findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

In der Tabelle verliert Gränichen Plätze und zwar von Rang 3 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Gränichen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gränichen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Ataspor (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am Donnerstag (14. April) statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Erlinsbach 2 - FC Gränichen 2 2:1 (0:0) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 53. Pascal Widmer 0:1. 58. Jan Arnet 1:1. 64. Jan Arnet (Penalty) 2:1. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Loris Rüedi, Alessio Amodio, Setshi Toni, Yannik Zacheo, Lionel May, Olivier Joos, Gerard Toni, Michael Wirth, Simone Palazzolo, Jan Arnet. – Gränichen: Yves Ledermann, Vatan Berisha, Alberto Caamano Rodriguez, Joris Fehlmann, Jonathan Luna Leyes, Tarik Habibija, Cosmo Lavorato, Pascal Widmer, Levin Knörr, Vincenzo Marotta, Radomir Vasic. – Verwarnungen: 45. Gerard Toni, 63. Loris Rüedi, 82. Setshi Toni, 87. Angelo Cannata.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 17:21 Uhr.