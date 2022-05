4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Gränichen und Masis Aarau spielen Remis Das Resultat im Spiel zwischen Gränichen und Masis Aarau lautet 1:1. 08.05.2022, 00.21 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 erzielte Christopher Hadodo in der 64. Minute. Den Ausgleich erzielte Alessio Rosamilia in der 80. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Masis Aarau erhielten Sascha Salzmann (43.) und Agron Qeta (86.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Gränichen, nämlich für Joris Fehlmann (82.).

Der Sturm von Gränichen sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Durchschnittlich trifft die Offensive 2.8 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Gränichen nicht verändert. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 6. Gränichen hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gränichen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Villmergen 2a. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Mit dem Unentschieden gibt Masis Aarau die Leaderposition ab: Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Masis Aarau hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Masis Aarau spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Turgi 1b (Rang 10). Das Spiel findet am 13. Mai statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Gränichen 2 - FC Masis Aarau 1:1 (0:0) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 64. Christopher Hadodo 0:1. 80. Alessio Rosamilia 1:1. – Gränichen: Jonas Hurter, Yves Ledermann, Joris Fehlmann, Jason Halliwell, Jonathan Luna Leyes, Kirijahn Sivanathan, Cosmo Lavorato, Pascal Widmer, Ahmed Balic, Khaled Assoussi, Antonio Scaglione. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Sandro Rohner, Andry Gutiérrez, Andrea D Onofrio, Nicolas Ott, Sascha Salzmann, Christopher Hadodo, Manuel Pitaqaj, Alessio Melis, Marco Patane, Ivan Lopez Arias. – Verwarnungen: 43. Sascha Salzmann, 82. Joris Fehlmann, 86. Agron Qeta.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

