3. Liga, Gruppe 1 Gränichen siegt gegen Beinwil am See Gränichen behielt im Spiel gegen Beinwil am See am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 19.09.2022, 17.34 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Gränichen: Manuel Peter brachte seine Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Per Penalty erhöhte Florian Müller in der 41. Minute zum 2:0 für Gränichen. Die 64. Minute brachte für Beinwil am See den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Bruno Merz. In der 70. Minute schoss Florian Müller Gränichen mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Bei Beinwil am See erhielten Dario Holliger (23.), Dardan Sadrijaj (40.) und Gabriel Jukic (69.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Gränichen, nämlich für Manuel Peter (87.).

Zahlreiche Gegentore sind für Beinwil am See ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 31 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Gränichen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 8. Gränichen hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Gränichen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Schöftland 2 (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.15 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Durch die Niederlage wird Beinwil am See ans Tabellenende durchgereicht. Die Mannschaft steht nach sieben Spielen bei drei Punkten Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Beinwil am See hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Beinwil am See trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Kölliken (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 23. September statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Gränichen - FC Beinwil am See 3:1 (2:0) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 13. Manuel Peter 1:0. 41. Florian Müller (Penalty) 2:0.64. Bruno Merz 2:1. 70. Florian Müller (Penalty) 3:1. – Gränichen: Livio Buchser, Fatbardh Cikaqi, Arbnor Sejdiu, Florian Müller, Philipp Müller, Luc Lorenzi, Cedric Galligani, Nestor Ebobisse Molly, Manuel Peter, Yll Berisha, Robin Ettle. – Beinwil am See: Leeroy Schlatter, Matteo Pitzalis, Philip Amrein, Noah Speck, Joel Insaurralde, Sertan Kanik, Diogo Calixto Antunes, Janik Ulmann, Dardan Sadrijaj, Dario Holliger, Aron Bachmann. – Verwarnungen: 23. Dario Holliger, 40. Dardan Sadrijaj, 69. Gabriel Jukic, 87. Manuel Peter.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.09.2022 23:25 Uhr.

