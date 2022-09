4. Liga, Gruppe 1 Gränichen siegt 3:2 im Spitzenduell gegen Oftringen Gränichen setzt seine Siegesserie auch gegen Oftringen fort. Das 3:2 zuhause am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 10.09.2022, 00.38 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Khaled Assoussi, der in der 26. Minute für Gränichen zum 1:0 traf. Gränichen baute in der 51. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Khaled Assoussi. Dank dem Treffer von Ferhad Abdic (66.) reduzierte sich der Rückstand für Oftringen auf ein Tor (1:2).

Per Penalty erhöhte Pascal Widmer in der 75. Minute zum 3:1 für Gränichen. In der Schlussphase kam Oftringen noch auf 2:3 heran. Lukas Woodtli war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 81. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Oftringen sah Ferhad Abdic (74.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Stefano Cardoso Baptista (58.) und Bruno Matheus Dias Dos Santos (93.). Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Gränichen.

Die Offensive von Gränichen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet für Gränichen die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 15 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Gränichen hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Gränichen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Masis Aarau. Zu diesem Spiel kommt es am 16. September (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Nach der Niederlage muss Oftringen die Tabellenführung abgeben. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 3. Oftringen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Oftringen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Aarau (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 19. September statt (20.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Gränichen 2a - FC Oftringen 2 3:2 (1:0) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 26. Khaled Assoussi 1:0. 51. Khaled Assoussi 2:0. 66. Ferhad Abdic 2:1. 75. Pascal Widmer (Penalty) 3:1.81. Lukas Woodtli 3:2. – Gränichen: Elias Rehra, Zivoin Sestakovic, Jan Meier, Joris Fehlmann, Joël Hürlimann, Amar Kospo, Kirijahn Sivanathan, Pascal Widmer, Ahmed Balic, Khaled Assoussi, Alessio Rosamilia. – Oftringen: Mikail Simsek, Bruno Matheus Dias Dos Santos, Marco Eng, Emircan Durgut, Emir Rakovic, Lukas Woodtli, Davide Pirrone, Stefano Cardoso Baptista, Ricardo Saraiva Lopes, Mario Weber, Luca Muscolo. – Verwarnungen: 51. Amar Kospo, 58. Stefano Cardoso Baptista, 81. Elias Rehra, 81. Joris Fehlmann, 84. Joël Hürlimann, 93. Bruno Matheus Dias Dos Santos – Ausschluss: 74. Ferhad Abdic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 00:35 Uhr.

