2. Liga AFV Gränichen gewinnt deutlich gegen Kölliken Gränichen behielt im Spiel gegen Kölliken am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 14.05.2022, 22.23 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Matteo Muscia für Gränichen. In der 20. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 40. Minute brachte Robin Ettle Gränichen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dank dem Treffer von Roger Werthmüller (63.) reduzierte sich der Rückstand für Kölliken auf ein Tor (1:2).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Gränichen stellte Matteo Muscia in Minute 64 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tobias Müller in der 70. Minute, als er für Gränichen zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Gränichen, nämlich für Manuel Peter (60.). Eine Verwarnung gab es für Kölliken, nämlich für Alessandro Titone (67.).

Dass Gränichen gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 25 Spielen 1.2 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Gränichen die 15.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 12 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Kölliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 83 Gegentore in 25 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 16).

Als Schlusslicht ins Spiel gestiegen, hat Gränichen mit dem Sieg die rote Laterne abgeben können. 14 Punkte bedeuten Rang 15. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Gränichen hat bisher dreimal gewonnen, 17mal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Gränichen trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Gontenschwil (Platz 16). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 14. Kölliken hat bisher sechsmal gewonnen, 16-mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Lenzburg kriegt es Kölliken als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 21. Mai statt (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Gränichen - FC Kölliken 4:1 (2:0) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 20. Matteo Muscia 1:0. 40. Robin Ettle 2:0. 63. Roger Werthmüller 2:1. 64. Matteo Muscia 3:1. 70. Tobias Müller 4:1. – Gränichen: Luca Carlino, Fatbardh Cikaqi, Arbnor Sejdiu, Armin Züllig, Tobias Müller, Dario Muscia, Manuel Peter, Dominik Trost, Luc Lorenzi, Robin Ettle, Matteo Muscia. – Kölliken: Lenny Hofer, Alessandro Titone, Altijon Qorolli, Kristjan Duzhmani, Veimar Andres Sinisterra Vente, Hajdar Kamishaj, Roger Werthmüller, Pjeter Cubi, Omid Jafari, Albert Marku, Benard Duzhmani. – Verwarnungen: 60. Manuel Peter, 67. Alessandro Titone.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 22:20 Uhr.