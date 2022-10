4. Liga, Gruppe 1 Gränichen entscheidet Spitzenduell gegen Aarau für sich Sieg für Gränichen im Spitzenduell: Das erstplatzierte Team gewinnt am Freitag zuhause gegen den drittklassierten Verein Aarau 3:1. 29.10.2022, 02.08 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Alessio Rosamilia für Gränichen. In der 59. Minute traf er zum 1:0. Timo Legler glich in der 71. Minute für Aarau aus. Es hiess 1:1. Alessio Rosamilia traf in der 77. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Gränichen. In der 85. Minute erhöhte Agon Nuredini auf 3:1 für Gränichen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Aarau erhielten Genc Bytyqi (11.) und Silas Gysi (80.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gränichen, Isuf Sejdiu (68.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.5 Toren pro Spiel ist Gränichen bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die achtbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Gränichen verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 13 Spielen 32 Punkte auf dem Konto. Gränichen hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Gränichen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Aarau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 4. Aarau hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Aarau ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Gränichen 2a - FC Aarau 3:1 (0:0) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 59. Alessio Rosamilia 1:0. 71. Timo Legler 1:1. 77. Alessio Rosamilia 2:1. 85. Agon Nuredini 3:1. – Gränichen: Manuel Fritz, Vatan Berisha, Isuf Sejdiu, Jan Meier, Jonathan Luna Leyes, Benjamin Frutschi, Kirijahn Sivanathan, Antonio Scaglione, Vincenzo Marotta, Florijan Alija, Stefan Rajic. – Aarau: Benjamin Spiess, Raoul Bitterli, Simon Hunziker, Nicola Donati, Pino Dietiker, Justin Heim, Timo Legler, Silas Gysi, Joel Brugues, Genc Bytyqi, Randy Bolliger. – Verwarnungen: 11. Genc Bytyqi, 68. Isuf Sejdiu, 80. Silas Gysi.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.10.2022 23:33 Uhr.

