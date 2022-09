3. Liga, Gruppe 1 Gränichen bezwingt auswärts Schöftland Gränichen behielt im Spiel gegen Schöftland am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 26.09.2022, 10.14 Uhr

Gränichen ging in der 2. Spielminute durch Arbnor Sejdiu in Führung, ehe Schöftland in der 11. Minute (Yves Lüscher) der Ausgleich gelang. Dominik Trost schoss Gränichen in der 53. Minute zur 2:1-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 69. Minute, als Cedric Galligani für Gränichen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gränichen, Arbnor Sejdiu (51.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schöftland, Andrin Mühlethaler (39.) kassierte sie.

Die Abwehr von Schöftland kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 24 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 12).

Gränichen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 5. Für Gränichen ist es der zweite Sieg in Serie.

Gränichen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Veltheim AG (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 30. September (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Nach der Niederlage büsst Schöftland einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit fünf Punkten auf Rang 13. Schöftland hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schöftland trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Kölliken (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 30. September statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: SC Schöftland 2 - FC Gränichen 1:3 (1:1) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 2. Arbnor Sejdiu 0:1. 11. Yves Lüscher 1:1. 53. Dominik Trost 1:2. 69. Cedric Galligani 1:3. – Schöftland: Julian Dörfler, Kristian Fehér, Troy Hischier, Yves Lüscher, Marco Rago, Nicolas Aufdenblatten, Andrin Mühlethaler, Dennis Pregla, Gergely Daniel Oze, Nick Schär, Roman Leuenberger. – Gränichen: Jan Maurer, Fatbardh Cikaqi, Nestor Ebobisse Molly, Florian Müller, Philipp Müller, Manuel Peter, Cedric Galligani, Dominik Trost, Arbnor Sejdiu, Yll Berisha, Matteo Muscia. – Verwarnungen: 39. Andrin Mühlethaler, 51. Arbnor Sejdiu.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Datenstand: 26.09.2022 04:05 Uhr.

